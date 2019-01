VIDEO. Tekort aan naaktmodellen in academie? Te veel mannen, vrouwen blijven weg Peter Lanssens

21 januari 2019

18u55 2 Kortrijk De stad trekt in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten op de Houtmarkt het loon voor naaktmodellen van 12,39 naar 16,50 euro per uur op. Nu dat nieuws sinds kort bekend is, regent het aanvragen van mannen. “Er zijn al vijftien kandidaten. Helaas blijven vrouwen weg”, zegt directrice Petra Flamand.

Opmerkelijke taferelen in de academie, waar sinds de hogere vergoeding mannen bijna staan aan te schuiven om als naaktmodel te starten. Vrouwen blijven weg, en niemand die eigenlijk goed weet waarom. “Wellicht zijn vrouwen kritischer over hun lichaam dan mannen”, vindt studente modeltekenen Veerle Vanhuysse. Ook mogelijk: naakt poseren past niet in het plaatje van de huidige ‘nieuwe preutsheid’.

Ondergoed

Wellicht spelen er nog factoren een rol. “Mannen doen het meer uit interesse voor de kunst”, zegt Petra Flamand. “Vrouwen doen het eerder uit financiële overwegingen. Ik vermoed dat ook de nieuwe vergoeding voor veel vrouwen niet hoog genoeg is. Poseren is dan ook geen makkelijke job. Een sessie van vier lesuren is fysiek zeer inspannend. Soms moet je uren aan een stuk dezelfde pose aanhouden of net om de twee minuten veranderen. Dat vraagt ook heel wat creativiteit. Enkel mannen inzetten als naaktmodel is niét de oplossing. Want het lichaam van een vrouw is helemaal anders”, zegt Petra Flamand. Een deel van de studenten geeft stilletjes aan dat het dragen van een onderbroekje, zeker bij de vrouwen, geen probleem mag zijn. Maar evident is het niet. “Hoe minder textiel, hoe minder afleiding”, benadrukt Petra Flamand. Als een vrouw een slipje draagt, zie je bijvoorbeeld minder goed hoe haar heupen kantelen. En als ze een bh met bandjes draagt, zie je haar sleutelbeen minder goed.

Geen schroom

Met erotiek heeft het volgens Geert Devriese (66) in ieder geval niets te maken. Hij is al zestien jaar naaktmodel, met overtuiging. “Of er nu een stoel staat of een naaktmodel, je kijkt daar na enkele minuten door. Het zijn als het ware allebei objecten. Ik heb geen schroom. Er zijn mensen die hun lichaam aan de wetenschap schenken, wij geven het aan de kunst. Een naaktmodel is veel meer dan een statisch beeld. Ieder model is anders. Het perspectief, de lichaamsverhoudingen… er zijn zoveel details. Wie een naaktmodel kan tekenen, kan alles tekenen.”

Charisma

“We hadden vóór de hogere verloning zo’n vier naaktmodellen, nu zijn er dus al vijftien extra kandidaten”, zegt Petra Flamand. “We laten er zoveel mogelijk een keer poseren, maar kunnen ze niet allemaal blijven inzetten. De leraar beslist wie goed poses kan (blijven) aannemen en het juiste charisma heeft. Die modellen mogen terugkomen. Fysieke kenmerken, zoals kleur en vorm, spelen geen rol. Er waren 67 sessies naaktmodel tekenen in onze academie in 2018. Kostprijs: 3.320 euro. Dat zal dit jaar iets hoger zijn. Maar we steken er niét bovenuit. We zaten vroeger net eerder op de bodem, wat de verloning betreft. We benaderen nu meer het gemiddelde van wat andere academiën in Vlaanderen als vergoeding voor naaktmodellen voorzien”, besluit directrice Petra Flamand.