VIDEO: Stormloop naar Nacht van Team Burgemeester: Kortrijks dansfeest moet uitwijken naar ruimere locatie Peter Lanssens

24 januari 2019

11u49 0 Kortrijk De eerste Nacht van Team Burgemeester barst uit zijn voegen. Nadat een hilarisch filmpje als aankondiging mede door hln.be/regio/kortrijk en de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Kortrijk werd opgepikt, schoot de kaartenverkoop meteen de hoogte in. Er worden nu al minstens 700 aanwezigen verwacht, morgen vrijdag 25 januari. Gevolg: de Nacht trekt naar het grotere Akademy.

“Het is eigenlijk geen nieuwjaarsreceptie meer, maar een echt dansfeest”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Het d-hotel in Marke is daar niet geschikt voor. We hebben daarom beslist om op zoek te gaan naar een grotere zaal, met genoeg parkeerplaatsen in de buurt. We hebben die gevonden in feestzaal Akademy in het bouwcentrum Pottelberg. Uitbaters Louis Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh van eetbar Nude aan het Casinoplein houden daar sinds enkele maanden een stijlvolle nachtclub, gepaard met kunsttentoonstellingen.”

Dj’s Noseda en Thang

“Zij zagen het concept met afterparty meteen zitten. In enkele dagen tijd is de verhuis mogelijk gemaakt”, aldus Van Quickenborne. Wie er bij wil zijn op de Nacht: er is om 20 uur eerst een receptie, gevolgd door de party met optredens van dj’s John Noseda en Thang. Voor wie geen zin (meer) in dansen heeft, is er een lounge-ruimte. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop of 10 euro aan de deur. Info: www.teamburgemeesterkortrijk.be.