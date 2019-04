VIDEO. Stad onderzoekt aanleg ‘tiny forests’ of dichtbegroeide minibossen Peter Lanssens

02 april 2019

17u45 0 Kortrijk Opmerkelijk voorstel van raadslid Maxim Veys (sp.a) op de gemeenteraad. Hij vraagt om in Kortrijk de aanplant van ‘tiny forests’ te onderzoeken en krijgt hierin – logisch - steun van partijgenoot en schepen van Natuur Bert Herrewyn. Tiny forests zijn een idee van de Indische ingenieur Schubhendu Sharma. Het gaat over minibosjes met een maxi-impact, bij uitstek in omgevingen waar de ruimte beperkt is. De inheemse bosjes van ongeveer een tennisbaan groot zijn dertig keer dichter begroeid en honderd keer biodiverser dan een klassiek bos.

“Nabije natuur maakt mensen gelukkiger en gezonder en het helpt in de strijd tegen de klimaatopwarming en de betonnering van Vlaanderen”, zegt Maxim Veys. “Het zorgt bovendien voor sociale cohesie, want bij iedere boomplantactie planten Kortrijkse gezinnen samen bossen in de stad. Water, natuur en biodiversiteit zijn belangrijk. Een groenblauwe dooradering is essentieel om een progressieve klimaatbestendige stad in de 21ste eeuw te zijn. De natuur heeft recht op haar plaats”, aldus Maxim Veys. Er zijn wel voorwaarden voor van een tiny forest, het concept krijgt ook steun van Natuurpunt, te spreken.

Hittestress tegengaan

Zo staan er minimaal 25 verschillende inheemse boomsoorten en 3 tot 5 bomen per vierkante meter. Het bosje groeit minimum 10 jaar ongestoord. De minimumbreedte is 4 meter, de totale oppervlakte varieert tussen de 100 en 200 vierkante meter. Er moeten tot 30 kinderen tegelijk in kunnen zitten, want het is de bedoeling dat een buurt of school het minibos als het ware adopteert en als ontmoetingsplek gebruikt. Kleine stadsbossen kennen al een hoge vlucht in steden in Nederland, zoals in Utrecht, omdat ze een gunstig effect hebben op de biodiversiteit, de luchtkwaliteit verbeteren, de waterbergingscapaciteit vergroten en hittestress tegengaan. In ons land zijn er ondertussen al eerste voorzichtige aanzetten in Oudenaarde en Temse en straks dus ook in Kortrijk. De stad Kortrijk gaat nu eerst op zoek naar een geschikte locatie, liefst in samenwerking met een geïnteresseerde school, organisatie of vereniging.