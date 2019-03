Video: Spinrag vormt jonge rockgoden Christophe Maertens

08 maart 2019

14u30 0 Kortrijk In Kortrijk worden in het kader van het kinderkunstenfestival Spinrag kinderen omgeschoold tot rockmuzikant. Ze geven een korte, maar hevige show, tot groot plezier van de ouders.

In ‘een container schouwburg’ op het Schouwburgplein in Kortrijk kregen kinderen tussen de 4 en 14 jaar de kans om in een rockgroepje te spelen. “We doen eerst een repetitie met de kids, terwijl de ouders buiten wachten”, zegt Cis Deman, die samen met Dimitri Andreas en Jolle Desloover alles in goede banen leidt. Cis Deman uit Lauwe is gitarist bij de Stake, het vroegere Steak Number Eight, terwijl Dimitiri Andreas een bekend dj is.

“We zorgen dat ze op een liedje kunnen ‘spelen’ en daarna volgt het groot moment met licht en rook. In onze container hebben we een beetje muziekcentrum de Kreun nagebouwd, maar dan in het klein. Het is wel een leuk opzet, waar we graag aan meewerken. Ook de kinderen blijken dolenthousiast.”

Naast muziek wordt er op heel wat andere plaatsen aan cultuur gedaan voor en door kinderen. Spinrag loopt nog tot en met 10 maart.