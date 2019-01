VIDEO. Snowboarder laat zich door auto voorttrekken aan Kortrijk Xpo Peter Lanssens

12u04 0 Kortrijk Kortrijk blinkt uit in het ‘creatief uitoefenen van wintersporten’ in eigen stad. Nadat vorige week langlaufer Ronny Gruwez (67) in de aandacht stond, hij doorkruist het stadscentrum als het sneeuwtapijt dik genoeg is, is het deze keer de beurt aan Yanto Drèze (26). De uitbater van hamburgerzaak Yanto’s Boutique op Hoog Kortrijk besloot gisterenmiddag te snowboarden op de betonnen sportvelden tussen het beurzencentrum Xpo en de Doorniksesteenweg.

Daar heb je geen geschikte helling. Yanto loste dat op door zich aan de leiband van zijn hond te laten voorttrekken door een auto, die bestuurd werd door een vriend. De leiband was aan de trekhaak van de wagen bevestigd. “Plezant! Opletten om mooi recht te blijven omdat het een beetje gevaarlijk is met het beton onder de sneeuw, maar het lukte goed”, zegt Yanto, die de zoon is van Paul Drèze van tacozaak Manuel Kartel in de Leiestraat.

Tot 50 kilometer per uur

“Geen idee welke snelheid ik haalde, maar het moet toch zo’n 40 tot 50 kilometer per uur geweest zijn. We zijn voorzichtig geweest. Ook mijn hond Freddy, een Bichon Frisé, vond het fantastisch. Freddy liep gewoon mee. Ik snowboarde zes jaar geleden ook al eens op die manier in de stad. Lang geleden, maar het gebeurt niet vaak dat de omstandigheden het toelaten. Toen was dat op het bedrijvenpark Evolis in Kortrijk”, aldus Yanto Drèze.