VIDEO. Sneeuwpret in AZ Groeninge Peter Lanssens

23 januari 2019

18u14 3

De sneeuw brengt in ieder van ons het kind naar boven. Ook in het ziekenhuis AZ Groeninge, in de Kennedylaan op Hoog Kortrijk. Waar personeelsleden deze middag even de tijd namen om in de tuin van het ziekenhuis met sneeuwballen te gooien. De ontspanning ging ook hand in hand met een leuke, creatieve en grappige fotoshoot. “We gebruiken de fotoshoot voor onze ‘employer branding’”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. Employer branding is een uitstekend instrument om personeel aan te trekken en te binden aan een bedrijf.