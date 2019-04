VIDEO. Slechtvalken eten twee eigen eitjes op! Nog eentje over… Komt daar nog een kuikentje van? Peter Lanssens

01 april 2019

16u55 0 Kortrijk De soap over het koppel slechtvalken dat in de toren van de Sint-Maartenskerk woont, verandert stilaan in een thriller. De slechtvalken peuzelden al twee van hun eigen eitjes op. Er schiet nu nog eentje over. Het is gissen naar de oorzaak. Of er toch nog een kuikentje van komt, is zeer de vraag.

De eieren van Maarten en Emma breken voor het tweede jaar op rij. Ze worden nu ook weer door de slechtvalken verorberd, tot ontzetting van veel Kortrijkzanen. Mama Emma peuzelde vrijdagavond al een eitje op. “Zondagochtend bleek nog een eitje kapot toen Emma het nest verliet”, is op de Facebookpagina van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen te lezen. “Maarten kwam veertig seconden later, trapte nog eens op het ei en at het vervolgens op. Dit is geen normale situatie”, aldus de vzw, die eerder ook de volgende boodschap op Facebook zette: “In de jaren 60 van vorige eeuw verdween de slechtvalk uit ons land omdat de eierschalen te dun waren door de opstapeling van DDT (insecticide, nvdr.) in hun lichaam. Dit ziet er echt niet goed uit.”

Horrorfilm

Maar naar de oorzaak of oorzaken van het gedrag van het koppel slechtvalken blijft het voorlopig gissen. Voelen de ouders instinctief aan dat hun eitjes niet goed zijn? Hebben ze stress nadat ze recent een indringster, een andere vrouwelijke slechtvalk, moesten wegjagen? Zo vertrappelde Emma eerder al een ander eitje, wellicht nadat ze opgeschrikt werd. Niemand die het weet. “Er zijn nog dergelijke ‘cases’ gedocumenteerd, maar sluitende oorzaken werden vooralsnog niet gevonden”, zegt Yves De Bosscher van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. Er blijft nu nog één van de vier eitjes over in de nestbak met leem en keitjes in de toren van de kerk. Nog één kans op een kuikentje, ten vroegste vanaf de week van 8 april. Weinig Kortrijkzanen geloven er nog in. De reacties op Facebook gaan van ‘slechte valk’ tot ‘kannibaal’ en ook ‘bellen we Vermassen’ en ‘het is nu een horrorfilm’.

Broeden

Op de meest recente live beelden op YouTube, onder ‘webcam slechtvalken’, is mama Emma weer rustig aan het broeden op het laatste resterende eitje. De nestbak is sinds 2013 bewoond. In 2017 werden twee kuikentjes geboren. In 2018 mislukte het, ook omdat de eitjes werden verorberd. Komt het nu ultiem nog goed?