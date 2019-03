VIDEO. Slechtvalken bewaken eitjes want indringer ligt op de loer - heel Kortrijk leeft mee Peter Lanssens

07u48 0 Kortrijk De soap over het koppel slechtvalken, dat in de toren van de Sint-Maartenskerk woont, blijft duren. Mama Emma en papa Maarten bewaken de drie eitjes in hun nestbak, nu er een indringster is. “Ze doen het goed samen, maar gerust zijn ze niet”, staat op de Facebookpagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.

Kan u nog volgen? We zetten alles op een rijtje. Mama Emma (verwijzend naar stadsreus Emma en dochter van de Kortrijkse klokkenluiders en symboolfiguren Manten en Kalle, red.) legde op 9, 11, 14 en 16 maart telkens een eitje. De inwoners van Kortrijk reageerden meteen enthousiast nu het eerste kuikentje mogelijk in de week van 8 april komt piepen, de broedtijd is immers 30 dagen.

Verjagen

De Kortrijkzanen volgen de avonturen op YouTube onder ‘webcam slechtvalken’, maar er is ook slecht nieuws. Er ging deze week tijdens de nacht van zondag op maandag een eitje verloren, dat wellicht sneuvelde na een heftige reactie van mama Emma. Ze werd mogelijk door iets opgeschrikt en traptje het eitje per ongeluk kapot. De spanning loopt nu nog op. Want een indringster, een vrouwelijke slechtvalk, zet de boel op stelten in het territorium van Emma en Maarten ( de naam verwijst naar de Sint-Maartenskerk). “Emma, groter en forser dan Maarten, gaat vaak op pad om de indringster te verjagen”, staat op de Facebookpagina van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. “Het is alle hens aan dek. Emma bewaakt ook de nestbak, terwijl Maarten de eitjes extra onder zijn veren schuift. Het koppel verzekert de veiligheid in de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk. Maar gerust zijn ze zeker niet. En wij ook niet”, aldus de natuurvereniging.

We geloven in de moed en het doorzettingsvermogen van onze slechtvalken. Schepen Bert Herrewyn

Doorzettingsvermogen

Als dat maar goed komt. Hopelijk moet een kuikentjes-receptie, gepland in het koffiehuis van de Grootjuffrouw in het Begijnhof in de schaduw van de kerk, niet geannuleerd worden. Kortrijk duimt mee. “We geloven in de moed en het doorzettingsvermogen van onze slechtvalken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). Ook Johan Verniest, de uitbater van café St-Georges in de Voorstraat wil peter van de kuikentjes worden, prevelt schietgebedjes.

Stadsduiven

De slechtvalk is onze grootste inheemse valk. Wanneer een slechtvalk zich van erg hoog op een prooi stort, kan hij tot 389 kilometer per uur halen. Ze herkennen tot op een afstand van 300 meter hun prooien. Ze jagen ook ’s nachts, met dank aan de straatverlichting. De slechtvalk wordt in het wild ongeveer 20 jaar oud. Ze zijn een aanwinst voor de natuur in het centrum van Kortrijk omdat ze stadsduiven vangen en zo de populatie stadsduiven mee in toom houden. Slechtvalken waren in de jaren ’60 bijna verdwenen door overmatig gebruik van het insecticide DDT. De nestbak met leem en keitjes werd in het voorjaar van 2008 in de toren van de Sint-Maartenskerk geplaatst. De nestbak is sinds 2013 bewoond. In 2017 werden voor het eerst twee kuikentjes geboren. Vorig jaar mislukte het broeden. Hopelijk loopt het deze keer wel goed af.