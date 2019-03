VIDEO. Slechtvalk legt tweede ei in toren Sint-Maartenskerk: “Het gaat vooruit” Peter Lanssens

16u06 0 Kortrijk Het koppel slechtvalken dat in de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk woont, heeft met succes gepaard. Nadat het vrouwtje afgelopen zaterdag een eerste ei legde, ligt er sinds maandagnamiddag een tweede eitje in haar nestbak. “Het gaat vooruit”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). Het is nu hopen op kuikentjes.

Johan Verniest, uitbater van café St-Georges in de Voorstraat, wil alvast peter zijn. Er worden in afwachting ook namen gezocht voor vader en moeder valk. Een voorstel is Manten en Kalle, verwijzend naar de beroemde klokkenluiders die als twee gouden figuurtjes op het Belfort op de Grote Markt vereeuwigd zijn. Het nest in de toren van de Sint-Maartenskerk is een bak met leem en keitjes. Een slechtvalk is het snelste dier ter wereld met duikvluchten die een snelheid tot 300 kilometer per uur kunnen bereiken. Slechtvalken waren in de jaren 60 bijna verdwenen door overmatig gebruik van het insecticide DDT. De avonturen van de valken volgen kan live op de Facebookpagina Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.