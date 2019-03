VIDEO. Slechtvalk legt ei in toren Sint-Maartenskerk: “We duimen!” Peter Lanssens

11 maart 2019

12u15 0 Kortrijk Het koppel slechtvalken dat in de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk woont, heeft met succes gepaard. Het vrouwtje legde op zaterdag 9 maart een ei, dat hopelijk zal uitbroeden. “De lente doet haar intrede, het eerste ei van de slechtvalken in Kortrijk werd om 8.50 uur gelegd”, stelt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) op Facebook. “We duimen voor meer succes dan in 2018.”

Er circuleren al namen voor het kuiken. Die gaan van Manten of Kalle (de beschermers van de stad) tot Maarten (een verwijzing naar de Sint-Maartenskerk) en Emma (de reuzendochter van Manten en Kalle). Het nest in de toren is een bak met leem en keitjes. Een slechtvalk is het snelste dier ter wereld met duikvluchten aan een snelheid tot 300 kilometer per uur. Slechtvalken waren in de jaren ’60 bijna verdwenen door overmatig gebruik van het insecticide DDT. De valken live volgen kan via de Facebookpagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.