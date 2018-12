VIDEO. Sint daalt neer uit de hemel, met bouwkraan Peter Lanssens

05 december 2018

11u02 27

Spectaculaire taferelen in de vrije basisschool Sint-Theresia in Kortrijk woensdagochtend. Niet omdat zwarte pieten de afdeling ’t Hoge in de Steenbakkersstraat binnenstormden en er gul waren met picknicken. Wél omdat Sinterklaas op een heel bijzondere manier zijn intrede maakte. De heilige man stapte op een nabijgelegen werf in een kooi, waarna een bouwkraan hem optilde, gezwind door de lucht vervoerde en netjes liet neerdalen op de speelplaats van de school. Waar de leerlingen vol bewondering toekeken. De kinderen gaan de spectaculaire intrede van de sint niet snel vergeten, zoveel is duidelijk.