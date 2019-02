VIDEO. Schoolzwemmen duurder in Kortrijk? Kinderen én Willy Naessens protesteren Peter Lanssens

21 februari 2019

11u35 0 Kortrijk Kinderen van basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen trokken naar het privédomein van zwembadbouwer Willy Naessens in Celles. Om er te protesteren tegen het mogelijk duurder worden van het schoolzwemmen in Kortrijk. Het leuke filmpje met ernstige ondertoon is een initiatief van het oudercomité en vlogger Hannes Coudenys. Zijn zoon Rae volgt les in Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. “Zwemmen moet voor iedereen toegankelijk blijven”, zegt Hannes Coudenys.

Volgens gemeenteraadslid Roel Deseyn van oppositiepartij CD&V 4.0 dreigt vanaf maart, met de opening van het nieuwe zwembad op Weide, schoolzwemmen zelfs vier keer duurder te worden. “Het schoolzwemmen kost nu 0,40 euro per kind per lesbeurt, voor een half uur zwemles met twintig kinderen per baan. In het nieuwe zwembad wordt dat 1,60 euro per kind per lesbeurt”, liet Roel Deseyn eerder al weten.

Fake news

Fake news, volgens schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) en schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). Juiste info over hoe het schoolzwemmen dan wel geregeld wordt financieel, is voor volgende week. Vandendriessche en Detavernier ontvangen maandagavond 25 februari delegaties van de Kortrijkse basisscholen op een overleg. “We zullen bekijken om tot een gezamenlijk akkoord te komen, met de scholen en met exploitant Lago”, zeggen de schepenen. Of om het met de woorden van Willy Naessens te zeggen: “Vraag aan jullie burgemeester om een goeie prijs te maken. Ik ben er van overtuigd dat er alles aan zal gedaan worden om aan een goedkope prijs te blijven zwemmen”, zegt Naessens in het filmpje, tot groot jolijt van de kinderen. Leuk detail: de kinderen plonsden in het filmpje niet écht in het zwembad van Willy Naessens. Hij heeft een buitenzwembad en dat water is nog te koud. Ze plonsden in het binnenzwembad van Wellness ’t Dolfijntje in Heule.