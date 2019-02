VIDEO’S. Zwembad voor onbepaalde tijd dicht na felle brand, stad heropent oud zwembad Hans Verbeke & Peter Lanssens

27 februari 2019

13u00 2 Kortrijk Het zal nog even duren voor de precieze oorzaak gekend is van de brand die dinsdagnacht een deel van het gloednieuwe en prestigieuze zwembad in Kortrijk in de as legde. Wel staat intussen vast dat er geen kwaad opzet gemoeid is bij het inferno. De Kortrijkse zwemmers kunnen vanaf zaterdag weer terecht in twee oude zwembaden in de stad. Eén daarvan wordt speciaal heropend.

Na inspectie van de schade hebben het stadsbestuur en de directie van de zwembadgroep Lago beslist om alle activiteiten van de komende dagen in het nieuwe zwembad af te gelasten. Vandaag zouden onder meer enkele scholen en buurtbewoners voor het eerst in het bad kunnen plonzen, morgen (vrijdag) stond de opening voor genodigden en winnaars van enkele wedstrijden op het programma en vanaf zaterdag zou het zwembad de deuren openen voor het grote publiek. “We zullen proberen om het sportbad op redelijk korte termijn te openen maar het recreatief bad blijft zeker nog lang dicht”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “De precieze omvang van de schade is ook nog niet gekend. De branddeskundige is nog bezig met zijn onderzoek. Pas nadien zullen specialisten op het dak kunnen om daar alles in detail te bekijken. Afwachten dus.”

Geen kwaad opzet

Wat afgelopen nacht eigenlijk al duidelijk was, werd woensdagmiddag nog eens bevestigd door het Kortrijkse parket: met de brand is geen kwaad opzet gemoeid. Op de precieze oorzaak blijft het nog een tijd wachten. “Het onderzoek loopt”, zegt de woordvoerster. Vast staat, dat er een explosie is geweest die onmiddellijk gevolgd werd door een felle brand. Die situeerde zich in of vlakbij het torengebouw van het glijbanencomplex. Toen de brandweer - liefst 120 blussers repten zich ter plaatse - zo’n drie kwartier aan de slag was, volgde een tweede explosie aan de zijkant van het gebouw. Die ging gepaard met enkele forse steekvlammen, ook op het grondniveau. Geen van de brandweerlui die in de onmiddellijke omgeving was, raakte echter gewond.

Zwemmers kunnen op beide oren slapen

De brand noopt het stadsbestuur om maatregelen te nemen voor de Kortrijkse zwemmers. “Het Magdalenabad blijft voorlopig open voor de sportclubs”, zegt Arne Vandendriessche (Team Burgemeester), schepen van Sport in Kortrijk. “Het zwembad van Heule blijft open maar met verruimde openingsuren. Vandaag kan je er alleen terecht vanaf 17 uur, vanaf zaterdag is dat van 10 tot 21 uur, ook tijdens het weekend. Het Mimosazwembad houden we open, met dezelfde openingsuren als in Heule. En dat voor de prijs van 2 euro, vanaf 4 jaar. Op die manier hopen we de Kortrijkse zwemmer zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag naar waterplezier. De scholen krijgen op woensdag 6 maart info, over hoe het verder moet na de krokusvakantie.”

40 meldingen voor roetdeeltjes

Wie vragen heeft, kan terecht op www.kortrijk.be en bij het gratis meldpunt 1777 van de stad. Er kwamen sinds deze ochtend al 40 meldingen binnen van bewoners die roetdeeltjes vonden in hun tuin, op de openbare weg en op privaat domein. Medewerkers van team Nette Stad zijn volop bezig met het vegen van straten. Wie schade heeft, verwittigt zijn verzekeraar. Voor de verzekeringsgegevens van beheerder Lago: kortrijkweide@lago.be.