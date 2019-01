VIDEO’S. Vijf glijbanen, waterspeeltuin, ligweide… alle leuke weetjes over het nieuwe zwembad! Peter Lanssens

11 januari 2019

14u15 0 Kortrijk Nog goed anderhalve maand scheidt ons tot de opening van het nieuwe Kortrijkse zwembad op Weide, begin maart. Het wordt het grootste zwembad van West- en Oost-Vlaanderen. De leukste weetjes over het bad op een rij, te beginnen met het recreatiedeel, wat de meeste mensen interesseert. Er zijn vijf glijbanen.

Het luik recreatie omvat een warme lagune, de met 160 meter (!) langste wildwaterbaan van ons land, een peuter- en kleuterbad en liefst vijf glijbanen: een black hole, turbo, duo slide waarbij je tegelijk kan racen, abyss waarbij je in een tol terechtkomt en eentje met banden en visuele effecten. Het luik recreatie omvat verder een buitenbad en -waterspeeltuin, een ligweide, sauna’s, hamam en golfslagbad. Het luik ‘sportwater’ is goed voor een wedstrijdbad met acht banen van vijftig meter, twee beweegbare bodems en een tribune met 300 zitplaatsen. De afmetingen van het sportbad voldoen aan de normen voor internationale wedstrijden. Kost? Beheerder Lago investeert 33,2 miljoen euro. “We zullen er alles aan doen om Belgische zwemkampioenschappen naar het nieuw zwembad te halen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het nieuw zwembad heeft nog geen naam. Dat is voor binnenkort.”

Recreatief zwemmen vanaf 7 euro

Er zal ruim 80.000 manuren aan gewerkt zijn. Nog cijfers: het grondverzet op de werf is 33.000 kubieke meter, de grondoppervlakte van het gebouw is 5.200 vierkante meter en de wateroppervlakte van het bad is 2.344 vierkante meter. Wat kost het recreatief zwemmen straks? Het is gratis voor kinderen tot 3 jaar. Kinderen tot 15 jaar betalen 7 euro (inwoners van Kortrijk en Zwevegem) of 7,7 euro (niet-inwoners). Vanaf 16 jaar betaal je 9,5 euro (inwoners van Kortrijk en Zwevegem) of 10,4 euro (niet-inwoners). Er zijn kortingen voor studenten tussen 16 en 25 jaar, 65-plussers en andersvaliden: zij betalen 8,9 euro (inwoners van Kortrijk en Zwevegem) of 9,7 euro (niet-inwoners). Verder voor sportzwemmers voorzien: een 50-beurtenkaart van 99 euro en een 200-beurtenkaart van 250 euro. Parkeren op Weide kost 1 euro voor sportzwemmers (tot 1,5 uur), 3 euro voor recreatieve zwemmers (vanaf 1,5 tot 4,5 uur). Vanaf 4,5 uur worden de tarieven opgetrokken. Verwacht aantal toeschouwers per jaar: 400.000. Het zwembad kan op hetzelfde moment maximum tweeduizend bezoekers aan. Het zwembad krijgt ook een ruime brasserie, waar beheerder Lago een uitbater voor aanstelt.