VIDEO’S + FOTO’S. Sneeuw in Kortrijk: postbodes, fietsers, voetgangers... zien af. Maar ook plezier: vanavond sneeuwballengevecht Peter Lanssens

22 januari 2019

09u09 8 Kortrijk Het sneeuwt sinds 8.30 uur in Kortrijk. Dat zorgt voor leuke taferelen. Zoals kinderen die maar al te graag de witte vlokjes uit de lucht zien dwarrelen. Er is ook (verkeers)ellende door de sneeuwval. Het gaat op veel wegen moeizaam. Postbodes en fietsers hebben het lastig. Voor wie zin heeft in plezier: er is in de vooravond een sneeuwballengevecht in de wijk Sint-Jan.

Er ligt enkele centimeter sneeuw in Kortrijk. Het is opletten voor wie de weg op moet. De strooidiensten doen hun best, maar veel wegen liggen er wit bij. Ook fietsers en voetgangers kijken best uit, want het is glad. Voor wie zin heeft in sneeuwpret: dat kan vanavond al vanaf 17.30 tijdens een sneeuwballengevecht op het kerkplein Sint-Jan, georganiseerd door Not Just Events. Ook morgen woensdag 23 januari is er een sneeuwballengevecht, vanaf 8 uur in de Sint-Amandslaan, op Overleie. Dat initiatief komt van Fanny Leenknecht (Team Burgemeester).