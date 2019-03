VIDEO’S. Ei van slechtvalk gaat verloren, wellicht na schrikreactie Peter Lanssens

27 maart 2019

07u34 0 Kortrijk Minder goed nieuws over de slechtvalken, die in de toren van de Sint-Maartenskerk wonen. Mama Emma legde op 9, 11, 14 en 16 maart telkens een eitje, waardoor veel Kortrijkzanen op kuikentjes hopen. Die kans is nu helaas wat kleiner geworden, nadat tijdens de nacht van zondag op maandag een eitje verloren ging.

Het sneuvelde wellicht na een heftige reactie van mama Emma, die mogelijk ergens door opgeschrikt werd en vijf minuten van haar nest weg bleef. Er liggen nu dus nog drie eitjes in de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk. Duimen maar dat het nu verder goed komt, voor pa Maarten (naam verwijst naar Sint-Maartenskerk, red.) en ma Emma (verwijzend naar stadsreus Emma en dochter van de Kortrijkse klokkenluiders Manten en Kalle, red.). De broedtijd is 30 dagen, dus mogelijk komt het eerste kuikentje in de week van 8 april piepen. De avonturen van de slechtvalken volgen kan live op YouTube, onder ‘webcam slechtvalken’. Er komen ook regelmatig updates met filmpjes op de Facebookpagina van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen.