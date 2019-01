VIDEO’S. Concurreren vier winterbars vaste horeca kapot? “We verdienen meer respect!” Stad evalueert, maar legt geen maximum aan tijdelijke bars op Peter Lanssens

14 januari 2019

17u34 3 Kortrijk Concurreren de vier tijdelijke winterbars de vaste horeca kapot? “We verdienen meer respect”, vindt Sofie Hugelier van Café Tartine. “We evalueren grondig en wegen elk initiatief tegenover de belangen van onze vaste horecazaken af”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche. “We gaan wel geen creativiteit beknotten door een maximum aan pop-ups op te leggen. Er komt horeca-overleg.”

Een deel van de vaste horeca krijgt rake klappen. De omzet is deze winter minder dan vorige jaren. Wat de oorzaak betreft, wordt vaak naar tijdelijke winterbars Moose, Sibäria, Wünderbar en Papago Pop-Up gewezen. Misschien is het te veel van het goede? “De vaste horecabazen verdienen meer respect”, zegt Sofie Hugelier van Café Tartine in de Sint-Maartenskerkstraat. “De stad neemt, door al die winterbars toe te laten, een van de beste periodes van het jaar van ons af. December is normaal een topmaand. Nu was dat niet zo. We hebben niets tegen de mensen die de tijdelijke winterbars runnen, maar trop is te veel. Laat er twee toe: eentje in het centrum en eentje op ’t Hoge, maar géén vier. En laat niet toe dat ze zo lang open zijn. Nu is de impact te groot, met een risico op veel falingen. Ik doe daarom een oproep aan het stadsbestuur om ook komende zomer strenger te zijn, want het aanbod tijdelijke zomerbars dreigt ook uit de hand te lopen”, besluit Sofie Hugelier. Veel vaste horecabazen geven haar gelijk, maar doen dat liever stilzwijgend omdat het gevoelig ligt. “Wij hebben er zelf geen last van omdat we een ander cliënteel hebben dan de winterbars, maar ik begrijp héél goed de verzuchtingen van veel van mijn collega’s”, zegt Bart Deprez van koffiehuis Viva Sara Kaffée op de Grote Markt. “Veel horecamensen doen hun best om het hele jaar door creatief uit de hoek te komen én een perfecte service te bieden. Waarom dan zoveel pop-ups toelaten?”

Verrijkend

Moose, aan bioscoop Kinepolis, is nog tot begin maart open. “We betreuren het ongenoegen en begrijpen niet waarom er bij vaste horecabazen amper initiatief is genomen om zelf te participeren in een winterbarconcept”, zegt Moose-uitbater Tijs Vandenbroucke. “Het staat in een vrije markt iedereen vrij te vernieuwen. We zijn overtuigd dat onze Moose-bar net verrijkend is voor Kortrijk. Zo gaan onze bezoekers vaak eten in de buurt. Of ze combineren een bezoekje aan Moose met een film bij Kinepolis. Verder overnacht ons personeel soms in hotel Damier. Dat de uitbaters van vaste horecazaken eerst eens komen kijken bij ons. Misschien zijn er samenwerkingsmogelijkheden om elkaar te versterken. We moeten elkaar steunen in plaats van te klagen. Moose is een succesverhaal in Kortrijk. We komen graag terug volgende winter”, aldus Tijs Vandenbroucke. Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) houdt die boot voorlopig af. “We evalueren Moose-bar eerst, na enkele incidenten (vechtpartijen, red.).”

Sibäria zoekt andere locatie

Sibäria, tot 3 februari open, kan voor een tweede editie volgende winter niét opnieuw in gewezen cultuurtempel Limelight in de Persijnstraat terecht. “We doen ons uiterste best, maar je kan het pand op het vlak van geluidsisolatie niet helemaal in orde krijgen”, zeggen Mathieu Clarysse en Kelly Libaers, die samen met Dieter De Clercq Sibäria runnen. “We zoeken een ander pand, voor een tweede editie. Want we zijn héél tevreden. We krijgen positieve reacties. De mensen, van jong tot oud, komen zelfs tot uit Antwerpen naar Sibäria”, aldus het koppel. Ook Wünderbar, in De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg, is nog tot 3 februari open. “De winterbars zijn hip en lokken daarom veel volk naar Kortrijk”, zegt Philip Pofliet van Wünderbar. “Je kan niemand beletten om vernieuwend te ondernemen”, aldus Polfliet. Papago Pop-Up, ingericht in een stadstuin achter een beschermde gevel in de Rijselsetraat, is komend weekend voor de laatste keer open. Mede-initiatiefnemer Aaron Vanneste wijst er net zoals Polfliet en Vandenbroucke op dat mensen altijd nieuwe ervaringen zoeken.

Geen voorkeursbehandeling

“Het klopt niet dat de tijdelijke winterbars een voorkeursbehandeling krijgen. Ook zij moeten voldoen aan de wetgeving en ook zij moeten alle vergunningen hebben”, vervolgt schepen Vandendriessche. “We wegen elk initiatief af tegenover de belangen van onze vaste horecazaken in Kortrijk. Want onze eigen horeca is van levensbelang voor Kortrijk. Maar we beknotten geen creativiteit door een maximum aan pop-ups op te leggen. We plannen nu een horeca-overleg. We gaan de datum binnenkort communiceren. Alle horecamensen zullen welkom zijn.”