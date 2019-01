VIDEO’S. 550 scholieren betogen voor beter klimaat: “Het is uniek dat jonge mensen op straat komen” Stadsbestuur belooft pakket maatregelen Peter Lanssens

10 januari 2019

13u35 2 Kortrijk 550 middelbare scholieren van de tweede en derde graad van Athena Pottelberg in Kortrijk legden vanmorgen de schoolboeken neer en betoogden tijdens een optocht door de stad voor een beter klimaat. “Het is uniek dat jonge mensen op straat komen voor het klimaat”, richtte Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) zich tot de jongeren. “De Vlamingen horen jullie. Jullie maken het verschil. Schitterend dat dit in Kortrijk gebeurt. Blijf het doen.” Het stadsbestuur belooft een pakket maatregelen, tot tevredenheid van de jeugd.

De optocht vertrok deze voormiddag na de speeltijd aan kruispunt Pottelberg. De jongeren wandelden onder politiebegeleiding via de Aalbeeksesteenweg naar de Tacklaan, namen de voetgangerstunnel onder het station en liepen zo verder via de uitgaansbuurt, het Schouwburgplein en de Doorniksestraat naar de Grote Markt, waar een delegatie van het stadsbestuur – met Vincent Van Quickenborne en schepenen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Bert Herrewyn, Axel Weydts en Philippe De Coene (allen sp.a) - hen stond op te wachten. De groep trok naar de verlaagde Leieboorden, waar initiatiefneemsters Amber Roelstraete (16) uit Zwevegem en Ode Carron (17) uit Gullegem het woord namen. “Ik heb iets te zeggen over de lucht die wij inademen. Over het voedsel dat op ons bord terechtkomt. En over andere zaken die een rechtstreekse invloed hebben op onze levenskwaliteit”, stelde Amber. “Over zes jaar zal ik misschien de liefde van mijn leven tegengekomen zijn. En samen met hem denken aan kinderen. Ik maak mij zorgen over de wereld waarin mijn kindje zal opgroeien. Ik zou mijn kindje graag een toekomst geven. Laat ons samenwerken aan een wereld waar de toekomst voor het grijpen ligt.” Op haar beurt nam Ode de toehoorders mee naar Bogotá, de hoofdstad van Colombia, waar de burgemeester aan een veiliger verkeer werkte. Ze vraagt om hetzelfde te doen in Kortrijk.

Beste klimaatstad

Burgemeester Van Quickenborne nam het woord. “We zijn trots dat Kortrijk een duidelijk signaal geeft. Sommigen noemen wat jullie doen ‘spijbelen’. We noemen dat actie voeren. Jullie mogen wat mij betreft elke donderdagvoormiddag staken, tot de zaak opgelost is. Steden zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als die steden doen wat de burgemeester in Bogotá deed, dan kunnen we al 70 procent oplossen. Wij willen met Kortrijk de beste klimaatstad van Vlaanderen worden. Zo stellen we voor om GAS-boetes te geven aan mensen die sigarettenpeuken op de grond gooien. We stellen ook voor om uit de centra de meest vervuilende auto’s en vrachtwagens te weren. We willen de binnenstad omvormen tot een fietszone met allemaal fietsstraten. En we leggen al onze stadsgebouwen vol met zonnepanelen, via zonnedelen.”

Plasticvrije fuiven

“Jullie goesting en daadkracht doet me veel plezier. Ik beloof dat jullie later met een gerust hart kinderen kunnen krijgen”, richtte schepen van Jeugd en Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) zich tot Amber, Ode en alle aanwezigen. “We stellen een plan op om de daken van 5.000 gezinnen te laten isoleren, want uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien daken in onze stad niet goed geïsoleerd zijn. We laten honderd hectare extra bos aanplanten. We zetten een tuincoach in om meer biodiversiteit te brengen in de tuinen van de Kortrijkzanen. Want het gaat nu al te vaak over kale grasvlaktes. We zorgen voor meer fietspaden en fietssnelwegen. Wat plastic betreft, willen we markten in Kortrijk ontdoen van wegwerpzakjes. We maken alle fuiven en evenementen vrij van plastic. Geen wegwerpbekers meer, enkel herbruikbare bekers. En nog iets, laat ons met zijn allen proberen om toch zeker één keer per week geen vlees te eten.”

Beter dan verwacht

Amber en Ode waren in hun nopjes na afloop. “We zijn tevreden over de antwoorden van het stadsbestuur. We wisten niet dat ze de komende zes jaar zoveel doen. Het is beter dan we verwacht hadden. Of we nu iedere donderdag de schoolboeken neerleggen? Laat ons eerst een beetje bekomen en alles wat loslaten. Of er veel echte spijbelaars tussen zaten die zich vandaag niets van de betoging aantrokken? We denken van niet, want de leerkrachten liepen mee”, glimlachen ze. “De leerlingen waren trouwens niet verplicht om mee te stappen. Wie wilde, bleef gewoon in de studie. We denken niet dat velen dat gedaan hebben.”