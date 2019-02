VIDEO. Ruim 1.000 leerlingen dansen en zingen tegen pesten Peter Lanssens

14 februari 2019

Ruim duizend leerlingen trokken vanmorgen naar de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, om er uit volle borst het themalied ‘Stip na Stip’ van de Move tegen pesten mee te zingen. De Move tegen pesten is een actie van Ketnet in samenwerking met het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’. Daarin worden kinderen aangespoord om samen te dansen en te zingen tegen pesten. Met de song ‘Stip na Stip’ roept actrice Tinne Oltmans kinderen en jongeren ook op om vier stippen op hun hand te zetten, het symbool tegen pesters. In Kortrijk werd die boodschap kracht bijgezet met vier grote stippen op de linker Broeltoren. Jeremy Vandoorne, Xavier uit Rox, praatte alles aan elkaar. De scholen die aanwezig waren: De Baai, Watermolen, ’t Fort, Damiaan, Sint-Jozef, De Sprong, De Kleine Kunstgalerij, Sint-Paulus, Vrije Centrumschool, Drie Hofsteden, De Kindervriend en V-Tex.