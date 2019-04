VIDEO. Punkrockband KOLOS lanceert EP Grooveyard in café Den Trap Peter Lanssens

16 april 2019

14u00 4 Kortrijk KOLOS stelt op donderdag 18 april met Grooveyard zijn nieuwe worp voor. De EP met vijf nummers wordt op de mensheid losgelaten in café Den Trap.

De driekoppige band met oorsprong in Zwevegem bestaat uit gitarist-zanger Felix Sileghem en drummer-zanger Robbe Vandeghinste uit Harelbeke en bassist-zanger Arne Vanhoutteghem uit Kortrijk. Ze overtuigen vriend en vijand met hun stevige rock, in punk en stoner doordrenkt. Hun muziek lijkt wel het liefdeskind van Melvins en Rage Against The Machine, opgevoed door Refused en Fugazi. De godfathers van de stonerfunk zetten nu een stapje hoger.

Verenigde Staten

Tim De Gieter deed de opnames en mixing van Grooveyard, in de Much Luv Studio in Lembeke. KOLOS trok naar USA om Grooveyard door Bill Henderson van Azimuth Mastering in New Jersey te laten masteren. KOLOS live bewonderen, genieten van Grooveyard en een exemplaar in huis halen kan komende donderdag in Den Trap in de Reynaertstraat in Kortrijk. De toegang is gratis. Er is eerst een voorprogramma met de Zwevegemse rockgoden van The Brittle Brothers om 20 uur en hiphop-alleskunner Steven H. om 20.45 uur. KOLOS treedt om 21.30 uur op.