VIDEO. PTI in finale ‘Strafste school van Vlaanderen’ Peter Lanssens

04 april 2019

16u30 7 Kortrijk Het provinciaal technisch instituut (PTI), meer bepaald de campus wetenschap en groen, is in onze regio de enige finalist van ‘De Strafste School 2019’. Dat is een wedstrijd van jongerenzender MNM. We tonen nu ook de ludieke video, waarmee het PTI behoorlijk wat indruk maakte bij de jury.

De finalisten krijgen in de week van woensdag 24 tot en met dinsdag 30 april MNM-dj Tom de Cock en zangeres Nora Gharib op bezoek. Ze brengen ook gastjuryleden mee met mogelijk TikTok-ster Stien Edlund, Walter De Donder als de burgemeester uit Samson & Gert, voetbalanaliste Imke Courtois, MNM-dj Brahim en Saïd en Salah (SLM). Het PTI moet tijdens het bezoek tonen tot wat de school allemaal in staat is, tijdens een spectaculaire en feestelijke rondleiding. Ook onder meer verplicht: een nieuw schoollied zingen. De winnende school wordt op dinsdag 7 mei live op school zelf op een radiofeest getrakteerd met Gers Pardoel, Frenna, de cast van #LikeMe, Laura Tesoro en Merlo, de winnaar van MNM Start to DJ 2018. De bekendmaking van de ‘Strafste School van Vlaanderen’ is ook op 7 mei, vanaf 6 uur in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow, op MNM.