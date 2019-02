VIDEO. Populair aperitiefbier Julia krijgt broertje of zusje Peter Lanssens

01 februari 2019

12u20 0 Kortrijk Wie kent het blond degustatiebier Julia – the Birth, gelanceerd in de zomer van 2017, al? Het verfrissend aperitiefbiertje met een alcoholpercentage van 5,7 procent – toegankelijk door de fruitige citrustoetsen, zachte afdronk en beperkte bitterheid – is aan een opmars bezig en krijgt nu een broertje of zusje. De initiatiefnemers starten een crowdfunding om geld in het laatje te brengen.

Je kan Julia al in ruim honderd horecazaken en drankenhandels drinken en kopen, van de Kust tot in Brugge, Kortrijk, Gent, Antwerpen en zelfs Limburg. De productieplanning voor 2019 is op ruim vijfhonderd hectoliter voorzien. Julia wordt gebrouwen in brouwerij Eutropius in Menen. De initiatiefnemers – broer en zus Julie (30) en Emmanuel Claerbout (28) en de brouwende broers Mathieu (31) en Thibaut Lateur (29) zijn allen uit het Kortrijkse afkomstig – vinden de tijd rijp om het lekkere aperitiefbier een broertje of zusje te geven.

Julia #2 zoekt naam

Maar daar is geld voor nodig, ook om op termijn in een eigen brouwinstallatie en productielijn van het malen van echt graan tot het bottelen en verpakken te financieren. De initiatiefnemers hopen 10.000 euro bij elkaar te krijgen met een crowdfunding op https://mobile.ulule.com/juliabelgium. “Julia #2 zal exclusief voor onze crowdfunders in augustus op een lanceringsevenement voorgesteld worden”, klinkt het. “Het is nog een staatsgeheim, maar het wordt zeker geen bruin bier. We trekken de unieke combinatie van ‘vol in smaak – laag in alcohol’ door in Julia #2. We creëren met onze crowdfunding een ‘community’, die zorgt voor het voortbestaan van Julia op lange termijn. We hebben hun steun en input nodig om verder te evolueren en te groeien. Het geld gaat onder meer naar het ontwerp van het etiket, creatie van het recept, productie van zeker 5.000 liter, flessen, kroonkurken, bedrukte dozen, promomateriaal, betalen van BTW en accijnzen enzomeer. We zijn trouwens ook nog op zoek naar een naam voor Julia #2. Gaan we richting 15.000 euro of meer, willen we deelnemen aan een eerste buitenlandse beurs om Julia zo wereldwijd uit te rollen, wat een droom is”, aldus de initiatiefnemers. Crowdfunders, storten kan vanaf 10 euro, krijgen ook beloningen zoals design glazen, gift boxen, t-shirts en sweaters.