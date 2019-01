VIDEO: Poolse chauffeur richt ware ravage aan op R8, drie gewonden Alexander Haezebrouck

16u46 0 Kortrijk Op de ring rond Kortrijk is zaterdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Dat gebeurde omstreeks 14.30 uur ter hoogte van de oprit naar de A19 in Bissegem. “Hij reed aan een hoge snelheid door het rood en nam vier auto’s mee”, vertelt slachtoffer Pascal Vercruysse uit Ieper.

Een Poolse chauffeur die op de R8 met zijn Volkswagen Polo in de richting van Marke reed, richtte zaterdagnamiddag een ware ravage aan ter hoogte van de oprit naar de A19. Eén dame moest door de brandweer bevrijd worden uit haar auto, twee andere slachtoffers werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ik was net opnieuw vertrokken aan de lichten om linksaf de A19 op te rijden”, vertelt Pascal Vercruysse uit Ieper die met zijn dochter en schoonmoeder in de auto zat. “Plots knalde die Poolse chauffeur tegen de auto’s die de A19 wilden oprijden, dus moet hij door het rode licht hebben gereden. De klap was enorm, ik heb nog gelukt gehad dat in op de linker rijbaan aan het oprijden was. De dame naast mij heeft de grootste klap opgevangen. Mijn schoonmoeder had pijn aan haar borst en is afgevoerd naar het ziekenhuis, mijn dochter is meegegaan want zijn was vooral erg geschrokken. Ik ben daarna meteen naar de dame gelopen die de grootste klap had opgevangen. Ze was bij bewustzijn, ik heb haar proberen te kalmeren. Die Pool wou eerst weglopen van bij het ongeval, maar met enkele getuigen hebben we dat kunnen voorkomen. Hij reageerde erg raar, het deed hem precies allemaal niets.” De bestuurster die de grootste klap opving klaagde over helse pijn in haar onderrug. Daarom besliste de brandweer om haar uit haar auto te bevrijden door het dak open te knippen zodat ze zich zo weinig mogelijk hoefde te bewegen. “Ik was onderweg om iemand op te halen waarmee mijn dochter naar de Kinepolis zou gaan”, vertelt Pascal. “Ik zou dan tijdens de film naar Decathlon gaan, van de film is niets meer in huis gekomen.” Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van de oprit naar de A19.