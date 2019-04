VIDEO. Politie haalt tientallen vechtende jongeren uit elkaar op Stationsplein VHS/LPS/MPM

02 april 2019

20u32 3 Kortrijk In Kortrijk was dinsdagavond politietussenkomst nodig toen in de buurt van het station jongeren met elkaar op de vuist gingen. Overmatig gebruik van alcohol om het einde van de examens te vieren, ligt wellicht aan de oorzaak. Tientallen politiemensen werden opgeroepen om de rust te herstellen.

Het is nog al gebeurd dat bij het einde van een examenperiode jongeren over de schreef gaan in ’t Straatje en in de buurt van het station. Ook nu was dat weer zo. “In de vooravond liepen bij ons verschillende meldingen binnen van overlast, in de Burgemeester Reynaertstraat en op het Stationsplein”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “We hadden op dat moment al uit voorzorg een aantal mensen ter plaatse om een oogje in het zeil te houden. Vijf mensen werden opgepakt, maar dat liep niet van een leien dakje. Er waren onnoemelijk veel jonge mensen aanwezig. Die vonden de tussenkomst van onze mensen precies plezierig, enkelen kozen de kant van de jongeren die werden opgepakt. Het gevolg was dat de politiemensen het moeilijk kregen om hun job te doen. Daarop beslisten we om snel extra volk uit te sturen. Ook uit de omliggende politiezones kwam versterking. De situatie normaliseerde maar een tijdje nadien werd het weer onrustig. Dat is ook de reden waarom de politie vrij lang en massaal ter plaatse bleef.” De amokmakers werden tegen de grond gewerkt, geboeid en meegenomen voor verhoor.