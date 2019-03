VIDEO. Oproep Wim Opbrouck: “Kom naar benefiet om de aan kanker overleden Evi te herdenken” Peter Lanssens

14 maart 2019

18u07 5 Kortrijk De zes vriendinnen die zaterdag hun aan kanker overleden vriendin Evi Degrande (25) uit Waregem herdenken, krijgen steun van artiest Wim Opbrouck. Hij roept in een video op om naar het benefiet van ‘De Wuvetjes’ te gaan. En eert Evi met een liedje ‘kijk naar de sterren, en hoe ze blinken’.

Evi Degrande, die deel uitmaakte van de vriendengroep ‘De Wuvetjes’, overleed op 24 maart 2018. Haar vriendinnen Sofie Claerhout (25) uit Kortrijk, Siel Terryn (25) uit Kuurne, Jennifer Roelens (27) uit Bissegem, Fien Lamerand (25) uit Harelbeke, Laura Dewaele (25) uit Ingelmunster en Astrid Schaek (25) uit Bavikhove eren Evi een jaar later met ‘Beneviet’. Dat is een spelletjesdag op zaterdag 16 maart van 13.30 tot 24 uur in vrije basisschool De Wingerd in Bavikhove. Waar je voor 5 euro inkom onbeperkt allerlei spelletjes, er zullen er zo’n tweehonderd zijn, kan spelen. De opbrengst gaat naar het ‘laboratory for disease mechanisms in cancer’ (LDMC) aan de KU Leuven. Bewust, want Evi’s vriend Stijn Vereecke uit Waregem doctoreert in kankeronderzoek aan de KU Leuven. Inkomkaarten kopen kan nog steeds bij kapster Martine in Hulste of in apotheek Callewaert in Bavikhove. Je kan het inkomgeld ook gewoon op het rekeningnummer BE74 7370 4940 8207 storten met vermelding inkom, naam en aantal personen. Wie jonger is dan 12 jaar, betaalt 3 euro. Wie zaterdag niet kan komen, maar toch het initiatief wil steunen, kan een fiscaal aftrekbare gift storten op de LDMC-laborekening: via BE45 7340 1941 7789 met als gestructureerde mededeling 400/0017/36743.