VIDEO. Openbaar vervoer: amper bussen, treinen rijden wél

13 februari 2019

Het openbaar vervoer verloopt moeizaam door de staking. Er reden op de stelplaats van De Lijn in de Weggevoerdenlaan maar 6 van de 40 bussen uit vanmorgen, tot tevredenheid van de vakbonden. Toch zie je behoorlijk wat bussen in het straatbeeld omdat de onderaannemers wel bussen inzetten. Er rijden trouwens ook bussen van en naar het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Opvallend: de treinen rijden wél normaal (zie foto) in Kortrijk. “Alles rijdt al heel de ochtend”, zegt Peter Debaere van de nieuwe gemakswinkel Hubiz in het station, die morgen opent. “Maar de pendelaars blijven massaal weg deze ochtend.” De loketten in het station zijn dicht.