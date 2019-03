VIDEO. Nog eentje! Slechtvalk Emma legt vierde ei in toren Sint-Maartenskerk Peter Lanssens

19 maart 2019

12u19 0 Kortrijk Er wachten de slechtvalken, die in de toren van de Sint-Maartenskerk wonen, drukke tijden. Want ze worden mogelijk de ouders van vier kuikentjes. Nadat ma Emma op zaterdag 9 maart een eerste eitje legde, op maandag 11 maart een tweede en in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 maart een derde, volgde op zaterdag 16 maart, voor dag en dauw, een vierde eitje.

Ma en pa slechtvalk hebben nu ook een naam, na een poll op de Facebookpagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. Pa slechtvalk krijgt de naam Maarten, een verwijzing naar de Sint-Maartenskerk, en ma slechtvalk de naam Emma, verwijzend naar de reuzenbaby Emma van de Kortrijkse klokkenluiders Manten en Kalle. Afwachten nu of Maarten en Emma de trotse ouders worden van vier kuikentjes. De broedtijd is 30 dagen. De vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen stelt voor, als er vier kuikens zijn, om het vierde kuikentje Bertje te noemen, een knipoog naar schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). Johan Verniest, uitbater van café St-Georges in de Voorstraat, wil peter van de kuikentjes worden en stelt als namen ‘smout, vet, espe en spek’ voor, uit het refrein van het West-Vlaams liedje ’t Zwien van O’Djavel. In het koffiehuis van de Groofjuffrouw in het Begijnhof wordt een kuikentjes-receptie voorbereid. De stadsduiven zijn er niet gerust in, want ze zijn een lekker hapje voor slechtvalken. De slechtvalk is onze grootste inheemse valk. Wanneer een slechtvalk zich van erg hoog op een prooi stort, kan hij tot 389 kilometer per uur halen. Ze herkennen tot op een afstand van 300 meter hun prooien. Ze jagen ook ’s nachts, met dank aan de straatverlichting. De slechtvalk wordt in het wild ongeveer 20 jaar oud.