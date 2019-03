VIDEO. Nieuwe recordeditie voor Spinrag: 11.523 toeschouwers Peter Lanssens

19 maart 2019

11u44 0 Kortrijk De zeventiende editie van kinderkunstenfestival Spinrag klokt op 11.523 toeschouwers af. Dat is een stijging van ruim 10 procent, in vergelijking met de editie van vorig jaar. Het festival tekende voor zeventien films, zestien podiumvoorstellingen en vier ateliers, diverse installaties verspreid over de stad en een project met zeecontainers, waarin lokaal talent een plek kreeg.

“We blijven de komende jaren verder inzetten op het unieke kinderfestival”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Enkele hoogtepunten van de voorbije editie nader bekeken. Voor ‘Een Container Schouwburg’ werden drie zeecontainers door scenograaf Giovanni Vanhoenacker aangekleed, zoals op de Grote Markt en het Schouwburgplein. Artiesten ontvingen in elke container groepjes kinderen, met wie ze in twintig minuten tijd mini-performances in elkaar boksten. Die daarna werden getoond aan het publiek. Er waren straffe voorstellingen zoals Belgische premières van Panda’s Home, Suites Curieuses en Cubix. Ook de filmprogrammatie in de Budascoop, met als uitschieter Sunshine Barry en De Discowormen, was een schot in de roos. De randanimaties deden het eveneens goed, met bijvoorbeeld ‘Een blik soep op de toekomst’, waarin kinderen tijdcapsules maakten over de toekomst. Bijzonder was dat het kinderkunstenfestival Spinrag ook deels werd gelivestreamd in het ziekenhuis AZ Groeninge. De volgende Spinrag is tijdens de krokusvakantie in 2020.