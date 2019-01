VIDEO. Nieuw: stel met volautomatisch doek exclusieve wagens voor Peter Lanssens

17 januari 2019

15u57 0 Kortrijk Het gebeurt vaak bij de voorstelling van exclusieve wagens: doeken die scheef van de bolide worden getrokken of aan de spiegels haperen. Of lachwekkender: hostessen die struikelen terwijl ze het doek eraf trekken. Kan beter, vindt Dries Dumoulin (37) uit Sint-Pauwels bij Sint-Niklaas, organisator van de GR8 International Car Show op 27 en 28 april in Kortrijk Xpo. Hij is Benelux-importeur van de Airshroud: volautomatische doeken van Engelse makelij, op batterijen.

Je kan er dertig keer een wagen mee onthullen, vooraleer je de batterij weer moet opladen. Het is in de autowereld een primeur voor ons land. “Ideaal voor in een showroom, want het brengt een echt showeffect met zich mee”, vertelt Dries Dumoulin, die deze voormiddag een demonstratie gaf in Leie Center in Kortrijk. Door er met zo’n volautomatisch doeken een Lamborghini Huracan van 200.000 euro, een Lamborghini Aventador van 500.000 euro en een BMW X5 van 100.000 euro mee te ‘onthullen’.

Vijftien bestellingen

“Invoerders zijn er zot van. Ik ben er pas mee gestart, maar ik heb nu al vijftien bestellingen uit België en Nederland, vooral van BMW-garages. Een basispakket kost 1.300 euro, maar je kan ook personaliseren met een eigen logo en kleurtje. Er zijn small, medium en large doeken in burberry en carbon stof, in allerlei kleuren. Ik verdeel verder exclusieve doeken voor Audi Q8 en Lamborghini Urus. De levertijd is binnen de drie weken. Tot slot: we hebben via P1 Belgium een Quick Detailer, om de Airshroud vlot over de wagen te laten glijden, zonder vlekken of strepen”, aldus Dries Dumoulin. Wie interesse heeft in een Airshroud: dries@gr8-ics.com of tel. 0472/83.52.99.