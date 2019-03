VIDEO. ‘Metallica van Kortrijk’ stelt nieuw album voor: “We willen het grote publiek blijven amuseren” Peter Lanssens

27 maart 2019

12u15 0 Kortrijk Heavy hardcoreband STAB lanceert met Rats // Snakes een nieuw album. Het ‘Metallica van Kortrijk’ reikt de hand naar het grote publiek, door hun muziek toegankelijker te maken. Er is donderdag een try-out in café Den Trap. “We willen blijven amuseren”, zeggen de zes bandleden.

STAB, dat zijn vrienden voor het leven met zangers Tom Debels (26) en Jeroen Theys (26) uit Kortrijk, gitaristen Louis Gürke (28) en Tomas Nagy (26) uit Kortrijk, bassist Simon Leleu (28) uit Kortrijk en drummer Wouter Sadonis (24) uit Roeselare. Na twaalf mooie jaren met hoogtepunten zoals een optreden in de Ancienne Belgique in Brussel in februari 2018 en een tournee langs de Westkust van de Verenigde Staten in december 2016, slaat STAB een nieuwe weg in. De band - met hier en daar een snuifje Metallica, geïnspireerd ook op hardcore punk groep Lionheart uit Californië – slaat nu een iets melodischer richting in. Met muziek dat meer in balans is ook, om toegankelijker te zijn naar het grote publiek toe. “We willen meer mensen bereiken”, vertellen de bandleden. “En eerlijk: we worden ook gewoon een jaartje ouder en rustiger.”

Veertien nieuwe nummers

STAB wordt dus ‘volwassen’, wat te horen is in het nieuwe album Rats // Snakes: “De naam verwijst naar mensen die altijd tegen proberen te werken en je proberen te verhinderen in alles wat je doet. Het verwijst ook naar mensen die denken dat ze het slecht hebben, terwijl ze het niet slecht hebben. Er staan veertien nieuwe nummers op, waarvan eentje in samenwerking met de Belgische dj en dubstep producer Point.Blank. Er zitten ook enkele ‘guest vocals’ in het album met metalband Fleddy Melculy, metalband Sworn Enemy uit New York en rapper M-Dot uit Boston. Omdat we die groepen allemaal heel tof vinden. Het klikt met die muzikanten. Dus nemen we ze mee in ons album.”

Volle zaal in Depart

De release van het album is op zaterdag 13 april om 18 uur in evenementenhal Depart op het Mandelaplein op Weide. “We zijn er bij de voorstelling van ons vorig album drie jaar geleden in geslaagd een uitverkochte show te geven in de concertzaal van muziekclub De Kreun. We hopen ook deze keer op een volle zaal, in Depart. Er kunnen 600 mensen binnen”, zegt Louis Gürke, die tevens zaakvoerder is van Louis’ Tattoo Boutique in de Steenpoort. Kaarten kosten 17 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar in Louis’ Tattoo Boutique en online via Eventbrite.be. Je betaalt 20 euro aan de deur. “Niet enkel voor de release van ons album, maar ook voor exclusieve optredens van hardcore punk band First Blood uit San Francisco, Europese hardcore-adel met Born From Pain uit Nederland, hardcore punk band Brutality Will Prevail uit Wales en hardcore metal band Brothers Till We Die uit Madrid. Ook de Antwerpse band Fatal Move komt. Het is een indrukwekkende affiche, voor een release”, aldus Louis Gürke. Wie al een voorsmaakje van het nieuwe album wil, er is met Pura Vida al een clip op YouTube uit, is nu donderdag om 20 uur welkom in café Den Trap in de Reynaertstraat in de uitgaansbuurt nabij het station. De inkom is gratis. Vol is vol. Het album zal 15 euro kosten, is op de release show in Depart verkrijgbaar en wordt daarna ook verspreid via streamingdiensten.