VIDEO. Meet & greet met Cameron Vandenbroucke: overrompeling op Velofollies in Xpo Peter Lanssens

18 januari 2019

18u34 0 Kortrijk Het driedaagse Velofollies mist zijn start niet in Kortrijk Xpo. De fietsbeurs, vanavond nog tot 21 uur open, kreeg al duizenden bezoekers over de vloer. Er zijn regelmatig lange files in de omgeving van Xpo, zoals op verkeerswisselaar Ei, terwijl de parkings vol staan, tot aan sportwinkel Decathlon. Veel wielerfans repten zich deze namiddag naar beurshal zes, voor een meet & greet met Cameron Vandenbroucke aan de stand van de fabrikant van fietsen en fietsonderdelen Ridley.

De dochter van wijlen Frank Vandenbroucke, ze rijdt bij Lotto-Soudal Ladies, is het boegbeeld van de dertiende editie van Velofollies. “Haar vader won twintig jaar geleden de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik en overleed tien jaar geleden”, zegt organisator Pieter Desmet. “We kiezen verder voor Cameron omdat steeds meer vrouwen fietsen. Vorig jaar was bijna 65 procent van de verkochte fietsen een damesmodel.” De charmante en goedlachse Cameron nam uitgebreid de tijd om op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen. Veel fans hadden VDB bij. De biografie van Frank Vandenbroucke, die in samenwerking met de familie van de betreurde renner tot stand kwam. “Het is inderdaad een heel speciaal jaar, ook omdat ik ondertussen zelf begonnen ben met koersen”, vertelde Cameron. “Ik kom al enkele jaren naar Velofollies, maar het is de eerste keer dat ik op de voorgrond sta. Staat bijvoorbeeld ook op het programma: een praatsessie in het wielercafé, over het boek VDB.”