VIDEO. Ma slechtvalk legt derde ei in toren Sint-Maartenskerk: “We kijken naar geboorte uit” Peter Lanssens

14 maart 2019

10u19 0 Kortrijk De slechtvalken die in de toren van de Sint-Maartenskerk wonen, worden mogelijk de ouders van drie kuikentjes. Nadat het vrouwtje zaterdag een eerste eitje had gelegd en maandag een tweede eitje, ligt er sinds de nacht van woensdag op donderdag nu ook een derde eitje in haar nestbak.

“Ook de nachten zijn vruchtbaar in Kortrijk”, knipoogt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Drie toekomstige slechtvalken ondertussen! We kijken al uit naar de geboorte. Het begint steeds meer te leven in onze stad”, aldus Herrewyn. De broedtijd is 30 dagen. De avonturen van de slechtvalken live volgen kan bij ‘webcam slechtvalken’ op YouTube of in het koffiehuis van de Grootjuffrouw in het Begijnhof. “We plannen hier al een kuikentjes-receptie”, laten zaakvoerders Dorine Clement en Joost Demuynck op Facebook weten. Johan Verniest, uitbater van café St-Georges in de Voorstraat, wil dan weer peter worden van de kuikentjes. En op de Facebookpagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen loopt een poll om pa en ma valk een naam te geven. Er is momenteel een lichte voorkeur voor Maarten (een verwijzing naar de Sint-Maartenskerk) en Emma (de reuzenbaby van de beroemde klokkenluiders Manten en Kalle). Indien er echt kuikentjes van komen, krijgen ook die namen. Cafébaas Johan Verniest stelt smout, vet en espe voor, een verwijzing naar het West-Vlaams liedje ’t Zwien van O’Djavel. Als ma valk een vierde ei legt, komt daar mogelijk nog spek bij… Andere suggesties blijven uiteraard welkom...