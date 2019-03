VIDEO. Literaire ambassadeurs kleuren woordfestival Memento Peter Lanssens

14 maart 2019

12u54 2 Kortrijk De vierde editie van het Memento Woordfestival Kortrijk brengt van vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart ‘literair geweld’ in alle mogelijke vormen. De organisatoren werken voor het eerst met vier literaire ambassadeurs samen.

Dat zijn niet van de minsten met stadsdichter van Antwerpen Maud Vanhauwaert, Europees kampioene ‘poetry slam’ Carmien Michiels, choreograaf en schrijver Ish Ait Hamout en schrijver Jeroen Olyslaegers. De auteurs zijn een weekend te gast in Kortrijk, dragen voor uit eigen werk en gaan in zee met het jonge en startende auteurscollectief Letterzetter. Het is het laatste woordfestival dat onder het curatorschap van cultuurjournalist Jonas Bruyneel valt. Midden 2019 stopt zijn mandaat. Het Conservatorium, boekenhuis Theoria, muziekclub De Kreun en cultuurkroeg Pand.A zijn de ‘vuurtorens’ van het woordfestival. Werkt onder meer ook mee aan het festival: illustratrice Flore Deman uit Waregem. Het volledige programma staat op www.mementowoordfestival.be.