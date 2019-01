VIDEO. Leerlingen Athena Pottelberg staken voor beter klimaat: “Doe iets aan zwerfvuil. En zorg voor veilige fietspaden” Oproep van meisjes uit Mortsel en Zweden krijgt gehoor in Kortrijk Peter Lanssens

08 januari 2019

17u49 10 Kortrijk De 400 leerlingen uit de tweede en derde graad van Athena Pottelberg in Kortrijk leggen donderdag even de schoolboeken neer. Ze vragen aandacht voor een beter klimaat. “Er is te veel zwerfvuil”, zegt Amber Roelstraete (16). “En leg ook veilige fietspaden aan.” De staking kadert verder in een groter plaatje, om onze planeet te redden.

Twee Vlaamse meisjes – Anuna De Wever (17) van het Atheneum in Mortsel en Kyra Gantois (19), die aan de AP hogeschool in Antwerpen studeert - lanceerden recent een oproep aan alle Vlaamse scholieren om voortaan elke donderdag te spijbelen en te betogen voor het klimaat in Brussel. Hun oproep - geïnspireerd op het verhaal van Greta Thunberg uit Stockholm, een meisje dat elke week met een spandoek voor het Zweedse parlement gaat zitten - krijgt gehoor in Kortrijk. De tweede en derde graad van Athena Pottelberg, dat zijn zo’n 400 scholieren, trekken nu donderdag in de voormiddag na de speeltijd naar het stadhuis op de Grote Markt. Ze vragen er burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) wat ze ondernemen voor het milieu en hoe ze willen voorkomen dat hun leefwereld onleefbaar wordt. “We zullen hen zeker ontvangen en de nodige uitleg geven”, reageren Vincent Van Quickenborne en Bert Herrewyn.

Beter openbaar vervoer

De actie, een initiatief van leerlingen Amber Roelstraete (16) uit Zwevegem en Ode Carron (17) uit Gullegem, krijgt steun van leerkrachten en de directie. “Onze ouders weten het zelf nog niet, maar we vermoeden dat ze trots zullen zijn”, glimlachen de meisjes. “We hopen dat andere scholen in Kortrijk zich bij onze actie zullen aansluiten. Wat ons het meest stoort in Kortrijk? Mensen die allerlei zwerfvuil in parken achterlaten, terwijl het maar enkele meters stappen is naar een vuilnisbak. We vragen ook om overal goeie en veilige fietspaden aan te leggen. Het stadsbestuur van Kortrijk doet al veel om het fietsen te promoten, maar het kan nóg beter. We vragen verder om het openbaar vervoer beter te organiseren. Zet meer bussen in, zodat leerlingen niet door hun ouders met de auto moeten gebracht worden om op tijd op school te zijn. Er is heel veel enthousiasme bij de leerlingen. Ook de leerkrachten vinden het een geweldige actie. We hopen op een grote respons donderdag.”

Onze planeet redden

De staking, die tot de middag zal duren, past ook in een groter kader om onze planeet te redden. “Want wetenschappers zeggen al jaren dat we ons eigen graf aan het delven zijn”, klinkt het. “We zullen een kort filmpje van onze stakingsactie op de Facebookpagina Youth For Climate zetten. We gaan voorlopig zelf nog niet naar Brussel, zoals de twee meisjes uit Mortsel vanaf nu elke donderdag zullen doen, met start deze week aan het Vlaams parlement. Dat is aan de dure kant, alleen al voor het treinticket, en het valt nu nog moeilijk te organiseren. Maar we hebben hun oproep gehoord. En we hopen veel jongeren met ons”, aldus de meisjes. Ode voegt daar nog het volgende aan toe: “Indien ik politicus was, zou ik de mensen bewuster willen maken van hun keuzes. Bewust genoeg om hen te overtuigen iets te veranderen aan hun persoonlijke leefstijl, in functie van de samenleving.”

Optocht

De jeugd die eindelijk nog eens op straat komt voor de goeie zaak. De oudere generaties zullen het heel graag horen. Wie wil aansluiten: de optocht naar het stadhuis in Kortrijk start nu donderdag kort na 10 uur aan Athena Pottelberg, aan het kruispunt van de Pottelberg met de Felix de Bethunelaan.