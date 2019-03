VIDEO. KVK daagt Sint-Paulusschool uit: “Slaag in vier opdrachten en kom gratis naar thuismatch” Peter Lanssens

15 maart 2019

15u36 0 Kortrijk De spelers van KV Kortrijk dagen de Sint-Paulusschool uit. De dochter van voetballer Gary Kagelmacher volgt er les. Als Sint-Paulus in vier opdrachten slaagt, mag de school gratis met 500 man vak P inpalmen in het Guldensporenstadion, op een nog te bepalen thuiswedstrijd van KV Kortrijk.

De media halen is alvast gelukt. Ook een andere opdracht, het lied ‘Vis in de Leie’ van volksfiguur Johny Turbo uit volle borst kunnen meezingen, is geslaagd. 270 leerlingen trokken vrijdagochtend naar het Guldensporenstadion, om het liedje te oefenen. Ze maakten verder van de gelegenheid gebruik om het stadion te bezoeken en een training bij te wonen. Omgekeerd trokken spelers Gary Kagelmacher en Jarno De Smet naar de Sint-Paulusschool, om er het mooiste in KVK-kleuren versierde klasje te kiezen. Nog tot een goed einde te brengen opdrachten: een tifo maken van tien meter lang en een filmpje maken waarin de leerlingen hun liefde voor KVK bezingen. In de school is iedereen er zeker van dat ook die twee opdrachten gaan lukken.

Wordt vervolgd.