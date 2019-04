VIDEO. Kortrijkzaan redt mama eend en kroost van moordend verkeer op R8: “Ze waren helemaal in paniek” Peter Lanssens

03 april 2019

15u55 0 Kortrijk Pejman Foroudi (40) is een held. De Kortrijkzaan stopte woensdagvoormiddag zonder aarzelen midden de drukke ring rond Kortrijk (R8). Om er mama eend en haar negen kleintjes te redden van het moordend verkeer. CD&V’er Felix De Clerck filmde het schattige en ook wel grappige tafereel. “Een echte dierenvriend? Ik heb gewoon mijn plicht gedaan”, vertelt Pejman Foroudi.

Woensdag, 10.15 uur. Pejman Foroudi merkt op de ring rond Kortrijk, ter hoogte van de verkeerswisselaar met de autosnelweg A19, mama eend met haar kroost op. “Ze liepen dicht tegen de middenberm aan en konden geen kant uit”, vertelt de medezaakvoerder van fusion.web, een communicatiebureau in Ieper, dat gespecialiseerd is in webdesign, marketing en grafisch ontwerp. “Ze waren totaal in paniek omdat ze door het verkeer helemaal tegen de middenberm geduwd werden.”

Niet gevaarlijk

Om te vermijden dat mama eend en haar negen kleintjes doodgereden zouden worden, stopte Pejman Foroudi zijn wagen midden de R8. “Of dat niet gevaarlijk was? Valt wel mee hoor. Ik legde de vier knipperlichten van mijn wagen aan. Waardoor de auto’s achter mij stopten, wellicht omdat ze dachten dat ik panne had. Ik was vooral op mijn hoede voor mama eend. Ik dacht dat ze me zou aanvallen toen ik uitstapte en haar richting uit ging. Maar ze liet zich gewillig begeleiden, samen met haar kleintjes. Het voelde alsof ik een eendenherder was (lacht). Ik gaf de richting aan en stuurde hen de R8 over, naar de zijkant, recht de struiken en de boompjes in. Het was op dat moment dat Felix De Clerck me filmde en bij het passeren ‘bravo’ zei.”

Felicitaties

Pejman Foroudi verdient dan ook alle lof, want niet veel chauffeurs zouden midden de razend drukke R8 de remmen toegooien om dieren te redden. “Het maakt mij niet veel uit, of het nu een mens of een beestje is”, zegt de Kortrijkzaan. Ik moest die beestjes redden, het zijn levende wezens in nood. Het gebeurde instinctief. Gelukkig waren er geen toeterende chauffeurs of zo. Ik had tijd om mama eend en haar kroost naar de zijkant te leiden. Alles liep goed af. Ik heb gewoon mijn plicht gedaan, meer niet.” Het filmpje gaat ondertussen op sociale media rond. “Ik krijg ondertussen al veel felicitaties.”