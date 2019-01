VIDEO. Kortrijkse band Whorses stelt debuutsingle Rocky voor Peter Lanssens

25 januari 2019

11u38 0 Kortrijk De Kortrijkse band Whorses stelt debuutsingle Rocky voor. “We zijn een superdivers allegaartje, we laten ons niet vastpinnen op een muziekgenre of een imago”, zeggen frontman Harry Descamps (24), drummer Tijl Van de Casteele (22), basgitarist Baptiste Navarro (25) en gitarist Timotheus De Beir (24). “Ons doel? Zoveel mogelijk optreden en hopelijk echt doorbreken.”

Whorses “de naam is gewoon een sterk woord” in een vakje steken lukt niet. Maar een snuifje van indierockgroep Millionaire, gecombineerd met de humor van de alternatieve rockgroep Ween, daar kunnen de bandleden wel mee leven als omschrijving (in Humo) van debuutsingle Rocky. “We zijn aan een grote muzikale zoektocht bezig en verleggen continu onze grenzen door zo breed mogelijk te gaan”, zeggen de bandleden, allen fan van de filmtrilogie, boeken en spelletjes van The Lord of the Rings. Ze stoppen zelfs die passie in hun muziek. “Zo brachten we een tijd geleden op het dak van de concertzaal van muziekclub De Kreun een cover van Minas Morgul (Toren van Zwarte Magie, red.) uit The Lord of the Rings. Om maar te zeggen hoe veelzijdig we zijn. Let op: we zorgen dat onze muziek altijd klopt. En als we spelen, gaan we altijd voluit, alsof het ons laatste optreden is. Een hoogtepunt was ons optreden op Sonic City festival in Kortrijk. We zillen zoveel mogelijk optreden, op toffe locaties.”

Struggle for life

De clip van debuutsingle Rocky spreekt tot de verbeelding. Opgenomen in de omgeving van een oude hoeve in Rollegem, waar de bandleden hun repetitiekot hebben. Frontman Harry Descamps wordt in de clip met onder meer gehakt, bonen in tomatensaus, een vis en confetti bekogeld. “Om te tonen dat we een chaotische band zijn en om duidelijk te maken hoe chaotisch het leven soms kan zijn. Het is ook symbolisch daar opgenomen, want daar zijn we thuis. We vinden het cool in beeld gebracht, met een beperkt budget. De naam Rocky van onze debuutsingle? Ja, het verwijst toch een beetje naar de beroemde film omdat het er in die film ook chaotisch aan toe gaat, de ‘struggle for life’ zeg maar. Rocky gaat verder over zelfrelativering: mensen maken er vaak een sport van om te klagen over kleine dingen. Whorses blijft voor ons niét beperkt tot een hobby, het is het liefste wat we doen. We hopen snel een groter publiek aan te spreken en door te breken. We zijn in ieder geval goed op weg en vormen een hechte groep vrienden. We namen een paar nummers op in muziekcentrum De Bijloke in Gent, waarvan de debuutsingle er een van is”, aldus de bandleden. Info over Whorses staat op https://vi.be/whorses.