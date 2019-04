VIDEO. Kortrijk plant charmeoffensief: “Meer respect voor huisvuilophalers” Peter Lanssens

09 april 2019

12u00 5 Kortrijk Afvalophalers verdienen meer respect. Bevoegd schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) plant een charmeoffensief. Mensen hebben geen geduld (meer). Ophalers worden bijna omvergelopen. Of bijna omvergereden door automobilisten die links en zelfs rechts huisvuilwagens voorbijsteken. De schepen haalde dinsdag mee het huisvuil op: “Chapeau voor die mannen.”

Ruth Vandenberghe trok dinsdagochtend met een ploeg naar Bellegem, om er ten westen van de Doornikserijksweg huisvuil op te halen. Gevolgd door Rollegem, van Tombroek tot aan de kerk. De schepen zwierde, in oranje jas en broek, gezwind de zakken in de huisvuilwagen. “Ze is meer dan geslaagd, ze mag blijven”, glimlachen de afvalophalers. De schepen van Nette Stad bedankte zo de medewerkers voor hun inzet en zette ze tegelijk in de kijker. “Al maak ik mij zorgen. Er zijn vriendelijke mensen. Maar anderen tonen geen respect”, stelt Ruth Vandenberghe, die laat bekijken of de stad een charmeoffensief kan uitrollen. “Al moet het vooral van de Kortrijkzanen zelf komen natuurlijk.” Er zijn uitersten volgens leidinggevende Nino Vandevenne: “Er zijn er die je spontaan een blikje cola aanbieden als het warm is. Anderen zouden ons gewoon omver lopen omdat ze geen geduld hebben. Automobilisten toeteren vaak. Of steken de huisvuilwagen links of rechts voorbij, zelfs over het voetpad.”

Veel te zware zakken

Wat ook beter kan: mensen respecteren het maximum toegelaten gewicht vaak niet. Dat is 15 kilogram voor grote zakken en 7 kilogram voor kleine. “Vooral die kleine zakken zijn een probleem, we hebben er die tot 35 kilogram halen”, vertelt ophaler Marino Cottenies. “Zo zitten er bijvoorbeeld vol kattenbakvullingen.” De ophalers dragen handschoenen en veiligheidsschoenen, maar raken soms toch gewond. “Omdat er gebroken glas in de zakken zit, soms treffen we zelfs messen aan”, stellen Pascal Cottenies (alias De Hulk omdat volgens schepen Ruth Vandenberghe zelfs de zwaarste zak een makkie is voor hem, red.) en David Laenen. Het gewicht respecteren laten opnemen in het charmeoffensief, wordt bekeken. “Aan te zware zakken een sticker kleven en laten staan, bewoners riskeren dan een GAS-boete als ze de zak niet terug in huis nemen, werkt niet”, vindt exploitatieverantwoordelijke Jan Cattebeke. “Want huisvuilzakken met een sticker op zijn meestal ‘nooit van iemand’.”

Verzamelpunten?

De dienst afvalophaling telt alles samen 22 chauffeurs en ophalers. Er zijn tot vier rondes per dag, wekelijks op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle 33.378 huishoudens in Groot-Kortrijk worden iedere week bediend, in vijftien huisvuilrondes verdeeld. De ophalers halen per ronde tot 21.000 kilogram huisvuil op en zetten tot 30.000 stappen per ronde. “We beginnen ’s morgens om 5 uur. Het huisvuil gaat naar de verbrandingsoven van Imog in Harelbeke. We zijn meestal tegen de middag klaar, het poetsen, tanken en klaarzetten van de huisvuilwagens voor de volgende dag inbegrepen”, zegt Nino Vandevenne. Vooral smalle straatjes zoals de Kapittelstraat en Vaartstraat in Kortrijk en de Hoogweg in Bissegem zijn een uitdaging. “We zetten dan een pick-up in om de zakken op te halen en daarna over te gooien in een gewone huisvuilwagen”, zegt Nino Vandevenne. “En in andere straten zoals op Walle in Kortrijk is het manoeuvreren en opletten om geen dakgoten en haagjes te raken, en dat meestal voor een handvol huisvuilzakken”, vult Ruth Vandenberghe aan. Een mogelijke oplossing zijn verzamelpunten op de hoek van smalle straten, zoals jaren geleden bijvoorbeeld in de Kazernestraat in Kooigem het geval was, maar het is moeilijk om de (oudere) bevolking mee te krijgen. De huisvuilzak buiten zetten mag nochtans de avond voor de ophaling al vanaf 17 uur. Vroeger was dat 19 uur. “We bekijken de haalbaarheid van verzamelpunten, al zal ook dat systeem nooit waterdicht zijn”, besluit schepen Ruth Vandenberghe. Nog een weetje: ook huisvuilwagens blijven in Kortrijk in het kader van een verbod op zwaar werfverkeer weg uit schoolbuurten, een uur voor de eerste bel en dertig minuten na schooltijd. Eveneens een weetje: er zijn geen vrouwen werkzaam in de dienst afvalophaling. Een vrouwelijke schepen die mee op ronde ging, het was een primeur voor Kortrijk.