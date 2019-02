VIDEO. Inferno in gloednieuw zwembad Kortrijk, maar brandweer voorkomt grotere ramp VHS/LPS/SPS KV Peter Lanssens

27 februari 2019

11u00 861 Kortrijk Twee dagen voor het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide zou geopend worden, heeft een brand er voor onnoemelijk veel schade gezorgd. “Niemand raakte gewond en dat is het allerbelangrijkste. Maar dit is een zware klap voor al wie hieraan meewerkte en zij die reikhalzend uitkeken om hier te komen genieten”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. De schade bleef gelukkig wel ‘beperkt’ tot de toren en vijf glijbanen, die vernield zijn.

Wandelaars sloegen rond 23 uur gisteravond alarm toen zich een explosie voordeed in het zwembad. De ontploffing werd onmiddellijk gevolgd door een felle brand. Die sloeg in geen tijd over naar het imposante glijbanencomplex (750 meter in totaal).

“Er is in het subtropisch deel roetschade en waterinsijpeling, maar de schade lijkt er mee te vallen”, zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne en operationeel directeur Tom Hillewaere van beheerder Lago. “Het is niet zeker dat het zwembad maanden dicht zal zijn. Het dak moet veilig zijn. Dat gaan we nu na.” Van Quickenborne en Hillewaere zijn de 50 brandweermannen, die er in slaagden om de brand snel onder controle te krijgen, erg dankbaar.

De toren en de vijf glijbanen – een black hole, turbo, duo slide, abyss met tol en eentje met banden – gingen in vlammen op. Dat de rest van het subtropisch deel - met onder meer de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, een warme lagune, kinderbaden en een golfslagbad - gevrijwaard bleef, is knap werk van de brandweer. “De glijbanen zijn uit polyester gemaakt. Als polyester brandt, krijg je dat niet meer uit, hoeveel water je er ook over spuit”, legt officier van wacht Chris Deryckere uit.

Zware opdracht wegens weinig voorkennis

De brandweer stond voor een enorm zware opdracht. “Branden van die omvang vragen de inzet van veel mensen en middelen”, zegt Deryckere. “Blussers uit al onze vijftien posten zijn naar Kortrijk gekomen. We hebben een tankwagencircuit opgezet om op elk moment over voldoende bluswater te beschikken.” Uit de vlakbij gelegen Leie werden de voorraden telkens snel weer aangevuld. “Dat het om een nieuw gebouw gaat, is niet in ons voordeel”, weet Deryckere. “We hebben weinig voorkennis. De plannen van het gebouw werden er snel bijgehaald.”

“Er zat niets anders op dan het zwembad zelf te beschermen, tot het polyester opgebrand was. Brandweermannen hebben zelfs van binnen in het zwembad, van onderaan, een aanval met water ingezet. Met succes. Nog een geluk ook dat de toren van de glijbanen in beton is, want beton heeft een grotere brandweerstand dan staal. Het was een pak van mijn hart dat de toren niet instortte. Anders was ook het zwembad wellicht in vlammen opgegaan”, aldus Deryckere.

Krokusvakantie beloofde een overrompeling te worden

Burgemeester Vincent Van Quickenborne geloofde zijn ogen niet toen hij na enkele verontrustende telefoontjes naar Kortrijk Weide trok. “Dit is hallucinant”, zegt hij. “Gelukkig was er niemand meer aanwezig in het zwembad. Dat is het allerbelangrijkste. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan op het sportzwembad. Dat is ook gelukt. Maar dit unieke zwemcomplex zou dit weekend officieel geopend worden en dat zal nu niet lukken.”

“Wat een klap is dit, voor de honderden mensen die hier zo lang naar toe gewerkt hebben maar ook voor zij die stonden te popelen om zich hier te komen uitleven.” Normaal gezien mochten buurtbewoners en een aantal scholieren woensdag als eersten de langste wildwaterbaan (160 meter) van ons land, de vijf glijbanen en de rest van het zwembad uittesten. De krokusvakantie beloofde een overrompeling te worden, dat was al lang duidelijk.

Hoe moet het nu verder?

Meer uitleg volgt deze namiddag op een persconferentie, er is nu eerst een inspectie in het zwembad, maar bij beheerder Lago klinken ze strijdvaardig. “Het sportbad lijkt intact, dus dat kunnen we misschien toch openen”, zegt Tom Hillewaere. “Ook het subtropisch deel lijkt in een relatief goeie staat. Zelfs de wildwaterbaan, die zich het dichtst bij de toren van de glijbanen bevindt, lijkt niet getroffen, buiten wat roetschade. Het zal enkele maanden duren vooraleer er nieuwe glijbanen gebouwd zijn, maar in afwachting kunnen we misschien het andere recreatief deel al openen. Als het dak veilig is tenminste. Dat is nog even afwachten, dat wordt nu nagegaan. We zijn in ieder geval veerkrachtig.”

En de extra kosten? “We zijn tegen brandschade verzekerd, we hebben een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) werfverzekering waar we een beroep op kunnen doen”, aldus Hillewaere.

“Een zware tegenslag maar die mag ons niet klein krijgen”

Operationeel directeur Tom Hillewaere heeft het raden naar de oorzaak van de brand. “Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Onderzoek door een expert moet duidelijkheid brengen. In de laatste fase van zo’n bouwproject zijn er nog tal van verschillende werken die uitgevoerd worden in het gebouw. Dat is hier niet anders. Mogelijk is er op die manier iets verkeerd gelopen.”

De stabiliteit van het gebouw is één van de zaken die moeten onderzocht worden. “We zullen met de architecten en de bouwpartners de toestand van het gebouw nagaan”, zegt Hillewaere. “Ik wil opmerken dat we strijdvaardig zijn en blijven. Dit is een ongelooflijke tegenslag maar wel één die ons niet klein zal krijgen. De heropbouw start als het ware nu. In de komende dagen zal blijken hoe groot de schade precies is. Daarna zullen we actie ondernemen om dit mooie project op Kortrijk Weide dan toch nog af te krijgen.”

Roetdeeltjes en restjes polyester

Er zijn meldingen van roetdeeltjes en restjes polyester op de openbare weg en op private domeinen, onder meer in straten in Heule, zoals in de Ivo van Steenkistestraat. De stad Kortrijk meldt dat die enkel schadelijk zijn als je ze opneemt in je lichaam.

Was groenten uit je moestuin en zorg er voor om geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen te brengen. Voorzie een natte dweil waarop je je schoenen kan uitdoen. Laat kinderen niet buitenspelen en laat huisdieren niet uit voor alle roet- en asdeeltjes verwijderd zijn. Roet verwijderen doe je bij voorkeur met water en zeep en met handschoenen aan. Of was je handen met zeep. Brandweer en stadsbestuur benadrukken dat er geen schadelijke stoffen vrijkwamen, al hebben omwonenden daar vragen bij.

Wie ernstige meldingen heeft van roet op de openbare weg, neemt contact op via het nummer 1777 of via 1777@kortrijk.be.