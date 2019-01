VIDEO. Hilarisch! Langlaufer doorkruist hartje Kortrijk Peter Lanssens

23 januari 2019

15u25 0 Kortrijk Hilariteit in Kortrijk, waar een langlaufer deze voormiddag het stadscentrum doorkruiste. Het sneeuwtapijt was op veel plaatsen dik genoeg, daar niet van, maar in het hart van een stad langlaufen? Wij vonden de man na wat speurwerk: “Het is knap lastig, maar tegelijk erg ontspannend.”

“Ik woonde vroeger in Zwevegem, waar het bij sneeuwval makkelijk was om ‘te velde’ te langlaufen”, zegt Ronny Gruwez (67). “Het is de eerste keer dat ik in het stadscentrum van Kortrijk langlauf, nu ik er al twee jaar op de Veemarkt woon. Natuurlijk is het wat zot om te doen en uiteraard ben ik aangesproken onderweg. De mensen vonden het vooral gemakkelijk omdat ik nu niet naar de bergen moet rijden om me te kunnen uitleven (lacht). Luister, ik doe dat heel graag. Langlaufen is knap lastig, maar het is tegelijk erg ontspannend. Wat je wel moet doen in het stadscentrum, is af en toe je langlaufski’s afdoen om een straat, waar er gestrooid is, over te kunnen steken. Maar voor de rest is het gewoon leuk hoor. Zo ben ik vanmorgen al langlaufend op bezoek geweest bij mijn vader, die in zorghotel Heilig-Hart verblijft. Je passeert heen en terug in een prachtige omgeving: de buurt van de Broeltorens, historisch Kortrijk, het winkelwandelgebied… heel plezant allemaal. Maar eerlijk: skiën doe ik nog liever dan langlaufen, al is dat in Kortrijk wel écht onmogelijk (lacht). We gingen vroeger vaak skiën in de bergen, maar dat is moeilijk nu, sinds mijn vrouw een nieuwe knie heeft”, aldus Ronny Gruwez.