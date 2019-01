VIDEO. Het ‘regent’ sneeuwballengevechten: straks ook aan verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

22 januari 2019

14u04 0

Keuze zat in Kortrijk, voor wie zin heeft in sneeuwpret. Het enthousiasme is groot, want er zijn op Facebook ondertussen al drie sneeuwballengevechten aangekondigd. De eerste, vanaf 16 uur, is aan de verlaagde Leieboorden nabij de hippe krokbar Krok-Ubuntu, waar zaakvoerder Stijn Defoort voor chocomelk, glühwein en warme soep zorgt. Een alternatief, vanaf 17.30 uur, is op het kerkplein in de wijk Sint-Jan, een initiatief van Not Just Events. En niet getreurd voor wie vandaag niet kan: want ook morgen woensdag 23 januari is er een sneeuwballengevecht, vanaf 8 uur in de Sint-Amandslaan, op Overleie, een initiatief van Overleienaar Fanny Leenknecht.