VIDEO. Henry Houser één dag hoofdsponsor van KV Kortrijk? Peter Lanssens

25 februari 2019

07u13 0 Kortrijk Wie wordt – als starter – één dag hoofdsponsor van KV Kortrijk, om zo visibiliteit te krijgen? Dat is de inzet van een opvallende wedstrijd, waarvan de elf finalisten nu bekend zijn. Eén van de leukste filmpjes komt van Hendrik Tanghe (40) en Eline Geers (40), zaakvoerders van Henry Houser.

Dat jong en creatief vastgoedkantoor zet huizen in de markt met een sterke online en offline marketing en een bewezen biedsysteem. Nog enkele zaken waarom Henry Houser uniek is: elke woning krijgt een individuele website vol info, terwijl bezoeken in één dag gebeuren om als verkopende bewoner(s)-eigenaar(s) niet telkens weer volk over de vloer te krijgen. Stemmen op één van de elf finalisten, elk met hun eigen filmpje, kan op de Facebookpagina van het startersinitiatief Start & Go. Andere opvallende finalisten zijn onder meer Get Driven!, een app met een netwerk aan opgeleide chauffeurs die u in uw wagen laat rijden om tijd te sparen als zakenman of op een veilige manier een glaasje te drinken, het in ‘storytelling’ gespecialiseerde communicatiebureau Thinkedge! en het creatief visueel bureau Moonshot!.

Professionele jury

Het publiek en een jury beslissen elk voor de helft wie op het wedstrijdshirt komt op 17 maart, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, tijdens de thuismatch in het Guldensporenstadion tegen Antwerp. De jury staat onder leiding van Nathalie Sintobin van Frucon², een bedrijf uit Ardooie dat internationaal actief is in de e-commerce. De wedstrijd is een initiatief van KVK-hoofdsponsor AGO Jobs & HR, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Start & Go. Info: www.hoofdsponsorvooreendag.be.