VIDEO + FOTOREEKS. Het sneeuwt in Kortrijk: pret en ellende Peter Lanssens

22 januari 2019

09u09 8 Kortrijk Het sneeuwt sinds 8.30 uur in Kortrijk. Dat zorgt voor leuke taferelen. Zoals kinderen die maar al te graag de witte vlokjes uit de lucht zien dwarrelen, hier in de video nabij het Magdalenapark. Er is ook verkeersellende door de sneeuwval. Het gaat op veel wegen moeizaam, zoals op de R8.

De eerste inwoners komen naar buiten om zout te strooien op het voetpad voor hun huis. Er is 2 tot 5 centimeter sneeuw voorspeld. Het is opletten voor wie op de weg moet. De strooidiensten doen hun best, maar veel wegen raken toch stilaan (tijdelijk) ondergesneeuwd. Kijk als fietser en voetganger uit voor ijsplekken, door de sneeuw vaak niet meer zichtbaar op wegen en trottoirs. Voor wie met sneeuwballen wil gooien: er is morgen woensdag 23 januari vanaf 8 uur een sneeuwballengevecht in de Sint-Amandslaan, op Overleie. Veel plezier!