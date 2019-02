VIDEO + FOTO’S. Yes! Nieuw zwembad raakt op tijd af Scholen en buurtbewoners mogen als eerste testen Peter Lanssens

21 februari 2019

17u08 0 Kortrijk Het nieuwe zwembad op Weide raakt af tegen de opening op vrijdag 1 maart. Klassen uit de scholen Sint-Paulus, Athena Pottelberg en Rhizo Sportschool en buurtbewoners mogen volgende week woensdag al als eerste de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, de vijf glijbanen enzomeer uittesten. Het belooft daarna een overrompeling te worden tijdens de krokusvakantie.

Het is een drukte van jewelste op de werf van zwembad Weide, met als adres Nelson Mandelaplein 19. De werken zijn er al zestien maanden bezig. Er zijn op piekmomenten tot enkele honderden arbeiders tegelijk in de weer. Het lijkt er chaos, maar het zwembad raakt zeker op tijd af, om de Kortrijkzanen met twijfels gerust te stellen. De grote opening is op vrijdag 1 maart. “Enkel de omgevingswerken lopen wat vertraging op door de sneeuwval van enkele weken geleden”, zeggen centrummanager Elewin Werbrouck en operationeel directeur Tom Hillewaere van beheerder Lago. “Binnen zal alles af zijn. Je kan straks zelfs al in het verwarmd all-weather buitenbad.”

Drenkelingendetectie

Het subtropisch luik recreatie omvat naast de vijf glijbanen (een black hole, turbo, duo slide, abyss met tol en eentje met banden, red.) en wildwaterbaan ook drie kinderbaden vol speelelementen, een golfslagbad en warme lagune en een luik wellness met sauna’s, hamam en vuurbad. De kinderen worden verwelkomd door de mascotte Kick de Kikker. Het luik sport omvat een wedstrijdbad met acht banen van 50 meter, twee beweegbare bodems en een tribune met 300 plaatsen. Het wedstrijdbad heeft een drenkelingendetectiesysteem.

Rest-au-Café voor iedereen

Er is verder een lounge met zicht op het sportbad en aanpalend een Rest-eau-Café met 400 plaatsen en ook een terras en indoorspeeldorp met klimnetten en huisjes om in te ravotten. “Belangrijk: het Rest-eau-Café is ook voor niet-zwemmers open, toegankelijk via een trap aan het terras”, zeggen Elewin Werbrouck en Tom Hillewaere. “Snacks, pannenkoeken, een lunch, steaks, scampi’s, slaatjes, we bieden straks voor elk wat wils aan. En voor studenten zal er bijvoorbeeld een broodje van de week zijn. In het recreatiedeel, dus met zwembroek of badpak aan, kan je op een indoor terras genieten van frietjes, pasta, ijsjes enzomeer. Handig ook voor verjaardagsfeestjes”, zeggen Els Dierick, medewerkster van het Rest-eau-Café, en administratief verantwoordelijke An Volckaert.

We zijn de goedkoopste daguitstap als je vergelijkt met Bellewaerde of Plopsaland of zelfs Kinepolis. Tom Hilewaere en Elewin Werbrouck

Tarieven en andere info

Het zwembad kan tot 2.000 bezoekers tegelijk aan. Er gaan 50 personeelsleden aan de slag, het bad Lagaeplein in Heule inbegrepen. Is het zwemparadijs bezoeken (te) duur? Baby’s vanaf drie maanden en peuters en kleuters tot en met 3 jaar mogen gratis binnen. De andere tarieven, alles staat al op www.lago.be/kortrijk, starten aan 7,40 euro. “De tarieven lopen gelijk met die in onze zwembaden in Brugge en Gent, terwijl we onder meer voor studenten een extra inspanning doen”, zeggen Elewin Werbrouck en Tom Hillewaere. “We zijn de goedkoopste daguitstap, als je vergelijkt met pretparken zoals Bellewaerde of Plopsaland of zelfs met een avondje cinema in Kinepolis. De tijden zijn ook veranderd. Wie naar hier komt, doet dat niet om een uurtje in het kinderbad te zitten, maar om veel langer te blijven.” Het zwembad is vaak tot 22 uur open. Ook alle andere info – zoals over parkeren, gratis wifi en hoe de lockers precies werken – staat op de recent geactiveerde site. Nog meegeven dat Lago 400.000 bezoekers per jaar verwacht. De beheerder investeerde 33,2 miljoen euro in het nieuwe zwembad. Kortrijk betaalt Lago 30 jaar lang 1,575 miljoen euro per jaar om het bad te bouwen, runnen en onderhouden.