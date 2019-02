VIDEO: Feest wordt nachtmerrie: gloednieuw zwembad Kortrijk in lichterlaaie VHS/LPS/SPS KV

26 februari 2019

23u59 480 Kortrijk Twee dagen voor het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide zou geopend worden, heeft een brand er voor onnoemelijk veel schade gezorgd. Dinsdagavond laat stond een deel van het complex in lichterlaaie. Pas na anderhalf uur kreeg de brandweer de vlammen onder controle. “Niemand raakte gewond en dat is het allerbelangrijkste. Maar dit is een zware klap voor al wie hieraan meewerkte en zij die reikhalzend uitkeken om hier te komen genieten”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Wandelaars sloegen rond 23 uur alarm toen zich een explosie voordeed in het zwembad. De ontploffing werd onmiddellijk gevolgd door een felle brand. Die sloeg in geen tijd over naar het imposante glijbanencomplex (750 meter in totaal). Het polyester waaruit de glijbanen gemaakt zijn, vormde een dankbare prooi voor de vlammen. Brandweerlui van alle vijftien posten van de hulpverleningszone Fluvia snelden ter plaatse. Na anderhalf uur was de brand onder controle. Het dak en het gebouw werden van dan af blijvend gekoeld om instortingsgevaar tegen te gaan. Er vielen geen slachtoffers. Bij de brand kwamen ook geen schadelijke stoffen vrij. De politie stelde een veiligheidsperimeter in en het treinverkeer in de omgeving werd tijdelijk stilgelegd.

Krokusvakantie beloofde een overrompeling te worden

Burgemeester Vincent Van Quickenborne geloofde zijn ogen niet toen hij na enkele verontrustende telefoontjes naar Kortrijk Weide trok. “Dit is hallucinant”, zegt hij. “Gelukkig was er niemand meer aanwezig in het zwembad. Dat is het allerbelangrijkste. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan op het sportzwembad. Dat is ook gelukt. Maar dit unieke zwemcomplex zou dit weekend officieel geopend worden en dat zal nu niet lukken. Wat een klap is dit, voor de honderden mensen die hier zo lang naar toe gewerkt hebben maar ook voor zij die stonden te popelen om zich hier te komen uitleven.” Normaal gezien mochten buurtbewoners en een aantal scholieren woensdag als eersten de langste wildwaterbaan (160 meter) van ons land, de vijf glijbanen en de rest van het zwembad uittesten. De krokusvakantie beloofde een overrompeling te worden, dat was al lang duidelijk.

Heikele klus wegens weinig voorkennis

De brandweer stond voor een zware opdracht. “Branden van die omvang vragen de inzet van veel mensen en middelen”, zegt majoor Chris Deryckere. “Blussers uit al onze vijftien posten zijn naar Kortrijk gekomen. We hebben een tankwagencircuit opgezet om op elk moment over voldoende bluswater te beschikken.” Uit de vlakbij gelegen Leie werden de voorraden telkens snel weer aangevuld. “Dat het om een nieuw gebouw gaat, is niet in ons voordeel”, weet Deryckere. “We hebben weinig voorkennis. De plannen van het gebouw werden er snel bijgehaald. We vreesden ook voor het torengebouw van het glijbanencomplex. Aanvankelijk dachten we dat het om een stalen constructie ging waarbij we rekening moesten houden met het feit dat de toren naar beneden kon komen. Maar gelukkig blijkt hij opgetrokken in beton. Dat scheelt. Een makkelijke interventie is het zeker niet. Polyester, het materiaal waaruit de glijbanen gemaakt zijn, is een heel brandbaar product dat bovendien bijzonder moeilijk te doven valt. We moesten constant alert zijn. Brandende brokstukken vielen op het dak van het zwembad dat daardoor ook vuur dreigde te vatten.”

“Een zware tegenslag maar die mag ons niet klein krijgen”

Tom Hillewaere, operationeel directeur van de zwembadgroep Lago, heeft het raden naar de oorzaak van de brand. “Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Onderzoek door een expert moet duidelijkheid brengen. In de laatste fase van zo’n bouwproject zijn er nog tal van verschillende werken die uitgevoerd worden in het gebouw. Dat is hier niet anders. Mogelijk is er op die manier iets verkeerd gelopen.” De stabiliteit van het gebouw is één van de zaken die moeten onderzocht worden. “We zullen met de architecten en de bouwpartners de toestand van het gebouw nagaan”, zegt Hillewaere. “Ik wil opmerken dat we strijdvaardig zijn en blijven. Dit is een ongelooflijke tegenslag maar wel één die ons niet klein zal krijgen. De heropbouw start als het ware nu. In de komende dagen zal blijken hoe groot de schade precies is. Daarna zullen we actie ondernemen om dit mooie project op Kortrijk Weide dan toch nog af te krijgen.”

Oh nee oh nee! Uitslaande brand in nieuwe zwembad van Kortrijk... hopelijk geen slachtoffers ... pic.twitter.com/fsBGo3nb8U luckylooi(@ luckylooi) link

Nieuw zwembad op Kortrijk Weide staat in lichterlaaie. Dit komt niet goed. 😓 pic.twitter.com/bfHhSiNZmN Pieter-Jan Mollie(@ PieterJanMollie) link