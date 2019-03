VIDEO. Elvis Presley verrijst! Concert met gewezen bandleden en beste sound-a-like van de wereld Peter Lanssens

28 maart 2019

16u42 0 Kortrijk Het is vijftig jaar geleden dat de iconische zanger Elvis Presley hitlijsten veroverde met nummers zoals In The Ghetto, Suspicious Minds en Don’t Cry Daddy. Het jubileum wordt in Kortrijk met een uniek concert herdacht. Waar twee gewezen bandleden van Elvis Presley aan meewerken: drummer Bob Lanning en Jim Murray, die vanaf eind jaren ’60 de achtergrondzang verzorgde.

De Amerikaanse zanger Dwight Icenhower vertolt The King zelf. Hij is door de erfgenamen van Elvis uitgeroepen tot de allerbeste Elvis sound-a-like en is wereldwijd een veelgevraagd artiest. Elk nummer wordt zo authentiek mogelijk gebracht, op The Elvis Concert 2019. Het is een unieke gelegenheid om mensen te zien spelen die met Elvis hebben gewerkt. Er is na het concert een meet & greet. The Elvis Concert 2019 – op maandag 6 mei om 20 uur in de stadsschouwburg – is een productie van Elvis historicus Arjan Deelen en Constantijn Zantingh, voorzitter van de officiële Elvis Presley fanclub voor Nederland en België. Tickets kosten – volgens de plaats – 26, 36 of 46 euro. Info staat op de Facebookpagina The Elvis Concert 2019 / Schouwburg Kortrijk.