VIDEO. Drama! Slechtvalk eet eigen eitje op Peter Lanssens

01 april 2019

07u25 0 Kortrijk De soap over het koppel slechtvalken, dat in de toren van de Sint-Maartenskerk woont, kent een dramatische wending. Mama Emma peuzelde vrijdagavond een van haar eitjes op, tot ontzetting van Kortrijkzanen die op kuikentjes hopen.

En dat is niet de eerste keer, zo blijkt. De natuur kan namelijk hard zijn. “Ze doet het weer”, staat te lezen op de Facebookpagina van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. “Net als vorig jaar gaat er een ei kapot. Ze at het op. In de jaren 60 van vorige eeuw verdween de slechtvalk uit ons land omdat de eierschalen te dun waren door de opstapeling van DDT (insecticide, nvdr.) in hun lichaam. Het ziet er niet goed uit”, aldus de trieste boodschap.

Nog twee kansen

Mama Emma is nu weer aan het broeden. Er blijven – als we het goed zien - nog twee van de vier eitjes over. Eerder vertrappelde mama Emma een ander eitje, wellicht nadat ze door iets opgeschrikt werd. Mama Emma en papa Maarten verjoegen recent ook een indringster, een andere vrouwelijke slechtvalk. Nog twee kansen op kuikentjes dus, ten vroegste vanaf de week van 8 april. De nestbak met leem en keitjes in de toren van de Sint-Maartenskerk is sinds 2013 bewoond. In 2017 werden twee kuikentjes geboren. Vorig jaar mislukte het. Komt het deze keer goed? Je kan het live volgen ook op YouTube, onder ‘webcam slechtvalken’. We duimen.