VIDEO. Directrice ziekenhuis in Kortrijk veegt personeel spoed de mantel uit: "Breng het ziekenhuis niet in gevaar"

18 februari 2019

16u05 0 Kortrijk Een deel van het personeel van de spoedafdeling van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk legde deze namiddag even het werk neer. AZ Groeninge werft 32 extra werknemers aan, maar die zijn (voorlopig) enkel voor andere afdelingen voorzien en niet voor de spoed.

“Onbegrijpelijk, want de werkdruk is veel te hoog. De veiligheid van patiënten komt in gevaar en de wachttijden lopen uren op. Zo kan het niet verder”, zeggen de personeelsleden van de spoed. “Het zijn júllie die niet bereid zijn om te praten. Dat snap ik niet. Het is een blaam voor medewerkers die wel hun best doen. Ik roep jullie op om weer rond de tafel te zitten. Het huis kent geen stijl van conflicten. Breng het ziekenhuis niet in gevaar”, veegde directrice Inge Buyse de medewerkers de mantel uit.