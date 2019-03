VIDEO. Cast populaire Ketnetreeks #LikeMe komt naar Ring Shopping Peter Lanssens

25 maart 2019

18u20 0 Kortrijk De populaire Ketnetreeks #LikeMe, over tieners in een middelbare school en waarin gezongen en gedanst wordt op Vlaamse en Nederlandse klassiekers, komt naar het Ring Shopping.

Wie de hoofdrolspelers van de nieuwe fictiereeks met een hoog musicalgehalte wil ontmoeten, kan dat op zaterdag 13 april, vanaf 13.30 uur. Worden alvast verwacht: acteurs Francisco Schuster (Yemi), Joey Kwan (Kyona), Pommelien Thijs (Caro), Camille Dhont (Camille) en Maksim Stojanac (Vince). Wie de meet & greet met de cast vanop de eerste rij wil meemaken, komt best vroeg. Er wordt veel volk verwacht. Zowel jong en oud, want #LikeMe slaagt er met de bekende muziek van decennialang geleden in om generaties met elkaar te verbinden.