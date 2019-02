VIDEO. Brandweer voorkomt catastrofe: inferno nieuw zwembad ‘beperkt’ tot toren en vijf glijbanen Peter Lanssens

27 februari 2019

10u37 0 Kortrijk De zware brand die dinsdagavond laat het nieuwe zwembad op het Mandelaplein trof, bleef ‘beperkt’ tot de toren en vijf glijbanen, die vernield zijn. “Er is in het subtropisch deel roetschade en waterinsijpeling, maar de schade lijkt er mee te vallen. Het is niet zeker dat het zwembad maanden dicht zal zijn. Het dak moet veilig zijn. Dat gaan we nu na”, zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne en operationeel directeur Tom Hillewaere van beheerder Lago. Ze zijn de 50 brandweermannen, die er in slaagden om de brand snel onder controle te krijgen, erg dankbaar.

De toren en de vijf glijbanen – een black hole, turbo, duo slide, abyss met tol en eentje met banden – gingen in vlammen op. Dat de rest van het subtropisch deel - met onder meer de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, een warme lagune, kinderbaden en een golfslagbad - gevrijwaard bleef, is knap werk van de brandweer. “De glijbanen zijn uit polyester gemaakt. Als polyester brandt, krijg je dat niet meer uit, hoeveel water je er ook over spuit”, legt officier van wacht Chris Deryckere uit. “Er zat niets anders op dan het zwembad zelf te beschermen, tot het polyester opgebrand was. Brandweermannen hebben zelfs van binnen in het zwembad, van onderaan, een aanval met water ingezet. Met succes. Nog een geluk ook dat de toren van de glijbanen in beton is, want beton heeft een grotere brandweerstand dan staal. Het was een pak van mijn hart dat de toren niet instortte. Anders was ook het zwembad wellicht in vlammen opgegaan”, aldus Deryckere. Het hele netwerk van de brandweerzone Fluvia was ter plaatse tijdens de brand, goed voor zo’n 50 brandweermannen. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. Er was mogelijk een probleem met de elektriciteit in de hoogspanningscabine nabij de toren, getuigen zagen een explosie en ‘lichtflitsen’, maar dat is nog onduidelijk.

Strijdvaardig

Hoe moet het nu verder? Meer uitleg volgt deze namiddag op een persconferentie, er is nu eerst een inspectie in het zwembad, maar bij beheerder Lago is er strijdvaardigheid. “Het sportbad lijkt intact, dus dat kunnen we misschien toch openen”, zegt Tom Hillewaere. “Ook het subtropisch deel lijkt in een relatief goeie staat. Zelfs de wildwaterbaan, die zich het dichtst bij de toren van de glijbanen bevindt, lijkt niet getroffen, buiten wat roetschade. Het zal enkele maanden duren vooraleer er nieuwe glijbanen gebouwd zijn, maar in afwachting kunnen we misschien het andere recreatief deel al openen. Als het dak veilig is tenminste. Dat is nog even afwachten, dat wordt nu nagegaan. We zijn in ieder geval veerkrachtig. Extra kosten? We zijn tegen brandschade verzekerd, we hebben een Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) werfverzekering waar we een beroep op kunnen doen”, aldus Hillewaere. Het was een bizar zicht vanmorgen vroeg, want arbeiders zijn het zwembad verder aan het afwerken, alsof er niets aan de hand is. Alles werkt ook, zoals de elektriciteit binnen. In het Rest-eau-Café is er zelfs niet eens geurhinder. Sowieso is er vandaag geen vooropening van het nieuwe zwembad door omwonenden en leerlingen van Sint-Paulus, Athena Pottelberg en Rhizo Sportschool, zoals eerst voorzien was. De verdere nieuwe timing wordt deze namiddag meegedeeld. “In het slechtste geval, moest het dak van het zwembad bijvoorbeeld toch niet stabiel genoeg zijn of er zijn andere problemen, kunnen we nog in de huidige zwembaden Mimosa en Magdalena terecht, tot eind 2019 zelfs als dat moet”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Roetdeeltjes en restjes polyester

Er zijn meldingen van roetdeeltjes en restjes polyester op de openbare weg en op private domeinen, onder meer in straten in Heule, zoals in de Ivo van Steenkistestraat. De stad Kortrijk meldt dat die enkel schadelijk zijn als je ze opneemt in je lichaam. Was groenten uit je moestuin en zorg er voor om geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen te brengen. Voorzie een natte dweil waarop je je schoenen kan uitdoen. Laat kinderen niet buitenspelen en laat huisdieren niet uit voor alle roet- en asdeeltjes verwijderd zijn. Roet verwijderen doe je bij voorkeur met water en zeep en met handschoenen aan. Of was je handen met zeep. Brandweer en stadsbestuur benadrukken dat er geen schadelijke stoffen vrijkwamen, al hebben omwonenden daar vragen bij. Wie ernstige meldingen heeft van roet op de openbare weg, neemt contact op met 1777 of 1777@kortrijk.be.